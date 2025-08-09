立院三讀明定法庭直播規定 最高檢檢察官籲借鏡國際刑事法院

快訊

中央社／ 台北9日電

立院三讀修法明定法庭直播規定，最高檢檢察官劉建志於最高檢月刊撰文指出，國際刑事法院兼顧公平審判與人權保障值得台灣借鏡，規定延後公開播送時間，有必要得禁止公開播送。

今年6月27日，立法院三讀通過法院組織法修正案，7月16日經總統公布，此次修法將於公布後3個月施行。

三讀通過條文規定，法律審的言詞辯論及裁判宣示採「原則公開播送、例外不公開播送」；事實審的言詞辯論及裁判宣示採「原則不公開播送、例外公開播送」。

此項法庭直播規定在法界引發廣泛討論，全國律師聯合會、法官協會及檢察官協會均曾發表過相關意見。最高檢察署檢察官劉建志將國際經驗撰文刊登於最高檢察署月刊7月號。

劉建志認為，此次修法將對司法實務操作帶來衝擊，如何妥善配套並強化法庭活動透明度，兼顧公平審判與人權保障，同時維護國家機密，是當務之急。

劉建志表示，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）為全球首個常設的國際刑事司法機構，審理程序以公開播送為原則，若部分案件需要閉門審理或不公開審理，法院需公開理由。

劉建志指出，ICC公開播送不等於即時直播或同步直播，依規定應延後至少30分鐘播送，以確保法院於影像播出前，有時間確認和隱匿、刪除可能的敏感資訊。

劉建志另表示，審判期間仍可能因揭露資訊而危害被害人與證人的人身安全，甚至是國家安全，ICC規定除程序參與人、書記處得於延後播送的30分鐘請求禁止公開播送，法院也得職權禁止公開播送。

考量ICC追訴的對象為獨裁者或地方軍閥，劉建志表示，ICC規定告知義務及事前異議，於播送前須先告知證人及程序參與人有權在程序開始前提異議，法院於裁定前得先禁止播送，並得隨時終止播送。

ICC也規定證人與被害人在審理期間的保護措施，劉建志說，包括刪除識別資訊、遠距訊問、變更聲音與影像、化名、部分程序改秘密審理。

而為兼顧公平審判、被告防禦權和保護隱私，劉建志說，ICC禁止近距離拍攝播送法官間、法官與書記處、辯護律師與嫌疑人、被告或律師與助理間的私下對話，也禁止近距離拍攝播送法官席上的文書、物件，及旁聽席的觀眾。

劉建志認為，ICC透過科技與法律，兼顧公平審判與人權保障的審理經驗，可供台灣即將施行的法庭播送新法深思與借鏡。

