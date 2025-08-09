快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

低收女曾被賣妓院求免養老父 法院認與父無關駁回

中央社／ 台東縣9日電

低收又身障的單親媽媽控父親當年酗酒未扶養，且曾將她賣到妓院，因此向法院聲請免除扶養父親義務；父親稱因努力賺錢疏於顧家，賣女兒是妻子所為與他無關。法院判父親勝訴。

目前住在台東某養護中心的91歲男子，養護費用為新台幣3萬1800元，扣除補助，每月還要需支出約1萬5000元，因此向最小女兒要求扶養費。

小女兒向台東地方法院聲請免除扶養義務。她表示，4歲時父親酗酒不照顧小孩，她和3名姊姊經常沒飯吃，只能靠奶奶提供三餐，她14歲至15歲間，父母親又將她賣到妓院，她奮力逃出經鄰居報案，母親也因此坐牢。

小女兒說，她中度身障，又為低收入戶，且為單親媽媽，還要扶養2名已成年但仍在就學的兒子，其中次子為身心障礙，目前連房租都快無法負擔，希望法院免除她對父親的扶養義務。

男子的三女兒也出庭作證指出，奶奶扶養她們姊妹的錢都是奶奶賣金紙賺的，「我沒看過父親拿錢給我奶奶」。

三女兒表示，大姊、二姊也是被賣掉，過程她很清楚，她看到雖然是大姊將妹妹帶到妓院，但她知道家裡的事全部都是父親做主，沒人敢反抗，是父親指示大姊帶走妹妹的。

男子向法院表示，當時委託母親幫忙帶小孩，他賺錢有交給母親，家裡很窮，他忙著賺錢，沒時間照顧小孩；再者當初是女婿和妻子將小女兒賣到妓院，與他無關。

法院調閱資料，男子的妻子林女確因賣3名女兒遭判刑入監。檢察官偵辦時，林女均坦承自己賣女兒時並未徵得丈夫同意，賣女兒行為和丈夫、其他人無關。

有關男子未盡扶養女兒部分，法官認為女兒未看到父親給奶奶錢，並不代表父親就沒給錢。

法官認為，女兒對父親的指控均不足採信，且父親並無故意對女兒虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為，因此駁回女兒免除對父親扶養義務的聲請，全案還可上訴。

母親 奶奶 小女兒

延伸閱讀

影／苗栗幼安「老憨兒家園」硬體結構完成 內裝待社會愛心支援

南市府推薦採購中秋公益禮盒 11家身障單位展現生命力

新莊箱屍命案／死者身分呼之欲出！特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

投2億...身障生安置率、身障類合格教師率雙低 彰縣府：積極改善

相關新聞

替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝

新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。新竹地院...

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經...

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫...

影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外...

公海上把捕漁船撞沉 漁業公司遭判賠保險公司4400萬元

高雄市某漁業公司旗下漁船2019年9月10日清晨在北太平洋的公海上，因為船長顧著找魚群，竟然撞沉另一艘作業中的捕漁船，遭...

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

時任台中市食品藥物安全處陳姓技士將公務機車用於上下班往返實驗室與公車站間代步，檢方查出他5天往返40公里約詐得油錢30元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。