低收女曾被賣妓院求免養老父 法院認與父無關駁回

低收又身障的單親媽媽控父親當年酗酒未扶養，且曾將她賣到妓院，因此向法院聲請免除扶養父親義務；父親稱因努力賺錢疏於顧家，賣女兒是妻子所為與他無關。法院判父親勝訴。

目前住在台東某養護中心的91歲男子，養護費用為新台幣3萬1800元，扣除補助，每月還要需支出約1萬5000元，因此向最小女兒要求扶養費。

小女兒向台東地方法院聲請免除扶養義務。她表示，4歲時父親酗酒不照顧小孩，她和3名姊姊經常沒飯吃，只能靠奶奶提供三餐，她14歲至15歲間，父母親又將她賣到妓院，她奮力逃出經鄰居報案，母親也因此坐牢。

小女兒說，她中度身障，又為低收入戶，且為單親媽媽，還要扶養2名已成年但仍在就學的兒子，其中次子為身心障礙，目前連房租都快無法負擔，希望法院免除她對父親的扶養義務。

男子的三女兒也出庭作證指出，奶奶扶養她們姊妹的錢都是奶奶賣金紙賺的，「我沒看過父親拿錢給我奶奶」。

三女兒表示，大姊、二姊也是被賣掉，過程她很清楚，她看到雖然是大姊將妹妹帶到妓院，但她知道家裡的事全部都是父親做主，沒人敢反抗，是父親指示大姊帶走妹妹的。

男子向法院表示，當時委託母親幫忙帶小孩，他賺錢有交給母親，家裡很窮，他忙著賺錢，沒時間照顧小孩；再者當初是女婿和妻子將小女兒賣到妓院，與他無關。

法院調閱資料，男子的妻子林女確因賣3名女兒遭判刑入監。檢察官偵辦時，林女均坦承自己賣女兒時並未徵得丈夫同意，賣女兒行為和丈夫、其他人無關。

有關男子未盡扶養女兒部分，法官認為女兒未看到父親給奶奶錢，並不代表父親就沒給錢。

法官認為，女兒對父親的指控均不足採信，且父親並無故意對女兒虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為，因此駁回女兒免除對父親扶養義務的聲請，全案還可上訴。