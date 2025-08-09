快訊

天生歌姬超全能！A-Lin阿美族語唱《ROMADIW》 網嗨：把《歌手》總決賽唱成演唱會

你喝的是「致命甜水」？每天喝「這種飲料」：心血管死亡風險狂飆52%

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經停車場員工巡場察覺，調監視器報案，桃園地檢署依刑法以不正方法由收費設備得財產上不法之利益罪起訴。

起訴指出，黃男為規避繳納停車費，自2024年9月13日凌晨2時餘起，將車開進平鎮某停車場後，故意將車輛停放於停車格內智能擋板上，以車輪壓住或以腳踩踏的方式，阻止智能擋板升起，讓收費設備感應不到車輛，而無法計算停車費用。

根據蒐證監視影器顯示，黃男自去年9月13日起至9月25日止，透過阻止智能擋板升起方式，陸續進出停車場8次，每次省下120至270元不等的停車費，每次停放時間自11小時至38小時55分不等，總計停車費用應繳1340元。

檢察官偵辦後，根據黃男犯案方式及次數刑法第339條之1第2項的以不正方法由收費設備得財產上不法利益罪嫌起訴，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

黃男去年9月間在桃園平鎮某停車場內，以車胎壓住或以腳踩方式阻止智能擋板升起計費，省了1340元，桃園地檢署偵結起訴。示意圖（非本案）／記者陳恩惠攝影
黃男去年9月間在桃園平鎮某停車場內，以車胎壓住或以腳踩方式阻止智能擋板升起計費，省了1340元，桃園地檢署偵結起訴。示意圖（非本案）／記者陳恩惠攝影

停車費 停車場 桃園地檢署

延伸閱讀

佯稱挑父親節禮物...帽T口罩男搶台東銀樓 警方已鎖定對象

726罷免肅殺之氣太重！發823公投通知單 鄰里長喊「戒慎恐懼」

雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒！警開出160多張罰單全撤銷

來台11天驚悚高掛桃園20層樓高電纜上 泰籍移工最後說了這句話

相關新聞

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經...

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫...

影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外...

公海上把捕漁船撞沉 漁業公司遭判賠保險公司4400萬元

高雄市某漁業公司旗下漁船2019年9月10日清晨在北太平洋的公海上，因為船長顧著找魚群，竟然撞沉另一艘作業中的捕漁船，遭...

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

時任台中市食品藥物安全處陳姓技士將公務機車用於上下班往返實驗室與公車站間代步，檢方查出他5天往返40公里約詐得油錢30元...

風災後趁火打劫！嘉義男砸窗偷信用卡 盜刷血拚上萬元

嘉義縣受丹娜絲颱風及豪雨淹水之苦，正當大家忙著清理家園，卻有「偷車賊」趁火打劫，拿著工具蹲在路邊開鎖，沒辦法開鎖的就打破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。