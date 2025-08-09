桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了
桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經停車場員工巡場察覺，調監視器報案，桃園地檢署依刑法以不正方法由收費設備得財產上不法之利益罪起訴。
起訴指出，黃男為規避繳納停車費，自2024年9月13日凌晨2時餘起，將車開進平鎮某停車場後，故意將車輛停放於停車格內智能擋板上，以車輪壓住或以腳踩踏的方式，阻止智能擋板升起，讓收費設備感應不到車輛，而無法計算停車費用。
根據蒐證監視影器顯示，黃男自去年9月13日起至9月25日止，透過阻止智能擋板升起方式，陸續進出停車場8次，每次省下120至270元不等的停車費，每次停放時間自11小時至38小時55分不等，總計停車費用應繳1340元。
檢察官偵辦後，根據黃男犯案方式及次數刑法第339條之1第2項的以不正方法由收費設備得財產上不法利益罪嫌起訴，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言