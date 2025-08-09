嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫」，警方到場後林男仍命令父親繼續跪地，警方當場將林男逮捕，因為反覆實施暴力可能性，法院今早裁定羈押，並核准緊急保護令。

據了解，林男有多次家暴紀錄，只要父親不給錢、不順心意，就會毆打父親，並命令父親跪在祖宗牌位前，不得起身，昨天恰逢父親節又傳出吵鬧聲，鄰居發現林父頭破血流報警，警方抵達現場後，請林父起身，但林男命令父親不要理會警方指令，回去繼續跪著。

嘉義地檢署檢察官陳睿明訊問後認為，林男涉嫌違反家庭暴力防治法、刑法妨害自由及傷害罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施暴力可能性，昨晚向嘉義地方法院聲請羈押，今早獲法院裁定收押；警方也同步向法院聲請緊急保護令，已獲核准實施。

嘉義地檢署表示，針對家庭暴力案件，將與警方密切合作，運用法律資源，全面建構完善社會安全網，強化防治及保護機制，確保被害人權益得到保障，保障民眾生命、身體及財產安全，致力維護社會治安的穩定與和諧。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線