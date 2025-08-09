快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫」，警方到場後林男仍命令父親繼續跪地，警方當場將林男逮捕，因為反覆實施暴力可能性，法院今早裁定羈押，並核准緊急保護令。

據了解，林男有多次家暴紀錄，只要父親不給錢、不順心意，就會毆打父親，並命令父親跪在祖宗牌位前，不得起身，昨天恰逢父親節又傳出吵鬧聲，鄰居發現林父頭破血流報警，警方抵達現場後，請林父起身，但林男命令父親不要理會警方指令，回去繼續跪著。

嘉義地檢署檢察官陳睿明訊問後認為，林男涉嫌違反家庭暴力防治法、刑法妨害自由及傷害罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施暴力可能性，昨晚向嘉義地方法院聲請羈押，今早獲法院裁定收押；警方也同步向法院聲請緊急保護令，已獲核准實施。

嘉義地檢署表示，針對家庭暴力案件，將與警方密切合作，運用法律資源，全面建構完善社會安全網，強化防治及保護機制，確保被害人權益得到保障，保障民眾生命、身體及財產安全，致力維護社會治安的穩定與和諧。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義林姓男子多次對父親施暴，昨天又將父親打到頭破血流，逼跪在祖宗牌位前不得起身。聯合報系資料照
嘉義林姓男子多次對父親施暴，昨天又將父親打到頭破血流，逼跪在祖宗牌位前不得起身。聯合報系資料照

嘉義 命令 家暴 父親節 家庭暴力

延伸閱讀

逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

佯稱挑父親節禮物...帽T口罩男搶台東銀樓 警方已鎖定對象

MLB／鄧愷威手套繡國旗感念台灣 父親節謝謝爸爸支持

廖峻3度中風復健兒籲勿偷拍！父親節感嘆：爸爸還在就是幸福

相關新聞

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經...

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫...

影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外...

公海上把捕漁船撞沉 漁業公司遭判賠保險公司4400萬元

高雄市某漁業公司旗下漁船2019年9月10日清晨在北太平洋的公海上，因為船長顧著找魚群，竟然撞沉另一艘作業中的捕漁船，遭...

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

時任台中市食品藥物安全處陳姓技士將公務機車用於上下班往返實驗室與公車站間代步，檢方查出他5天往返40公里約詐得油錢30元...

風災後趁火打劫！嘉義男砸窗偷信用卡 盜刷血拚上萬元

嘉義縣受丹娜絲颱風及豪雨淹水之苦，正當大家忙著清理家園，卻有「偷車賊」趁火打劫，拿著工具蹲在路邊開鎖，沒辦法開鎖的就打破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。