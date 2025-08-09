快訊

影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外面單挑」，在場友人幫忙勸架，警方趕抵將雙方帶回派出所，儘管2人互不提告，警方仍依社維法裁罰，處1萬8000元以下罰鍰。

中山警方9日凌晨1點54分獲報，林森北路145巷有糾紛趕抵，經了解兩造為44歲李男及61歲劉男，雙方互不認識，因店家內飲酒起口角，進而爆發肢體衝突互毆，其餘友人在旁勸架，警方到場將雙方及在場友人帶回派出所釐清案情。

警方指出，雙方互不提傷害告訴，但警詢後仍依違反社維法「互相鬥毆者」裁罰，並呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市中山區林森北路某酒吧今天凌晨發生打架案。記者翁至成／翻攝
鬥毆 鋼琴 提告

相關新聞

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經...

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫...

影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外...

公海上把捕漁船撞沉 漁業公司遭判賠保險公司4400萬元

高雄市某漁業公司旗下漁船2019年9月10日清晨在北太平洋的公海上，因為船長顧著找魚群，竟然撞沉另一艘作業中的捕漁船，遭...

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

時任台中市食品藥物安全處陳姓技士將公務機車用於上下班往返實驗室與公車站間代步，檢方查出他5天往返40公里約詐得油錢30元...

風災後趁火打劫！嘉義男砸窗偷信用卡 盜刷血拚上萬元

嘉義縣受丹娜絲颱風及豪雨淹水之苦，正當大家忙著清理家園，卻有「偷車賊」趁火打劫，拿著工具蹲在路邊開鎖，沒辦法開鎖的就打破...

