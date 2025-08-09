影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外面單挑」，在場友人幫忙勸架，警方趕抵將雙方帶回派出所，儘管2人互不提告，警方仍依社維法裁罰，處1萬8000元以下罰鍰。

中山警方9日凌晨1點54分獲報，林森北路145巷有糾紛趕抵，經了解兩造為44歲李男及61歲劉男，雙方互不認識，因店家內飲酒起口角，進而爆發肢體衝突互毆，其餘友人在旁勸架，警方到場將雙方及在場友人帶回派出所釐清案情。

警方指出，雙方互不提傷害告訴，但警詢後仍依違反社維法「互相鬥毆者」裁罰，並呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力。