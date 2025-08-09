公海上把捕漁船撞沉 漁業公司遭判賠保險公司4400萬元
高雄市某漁業公司旗下漁船2019年9月10日清晨在北太平洋的公海上，因為船長顧著找魚群，竟然撞沉另一艘作業中的捕漁船，遭撞漁船因此獲保險理賠4400萬元，但保險公司也向漁業公司提告代位求償，法官審理後判定漁業公司、船長及輪機長需連帶賠償給保險公司。
判決書指出，被撞沉的漁船「瑞盈號」2019年6月19日從高雄港出發前往日本北海道外海捕撈秋刀魚，卻在當地時間9月10日清晨4時許，突遭日順漁業公司的漁船「再發8號」衝撞，船頭直接插進瑞盈號的左舷，沒想到再發8號一到車，瑞盈號便進水沉沒，船上船員紛紛棄船逃生。
事後調查，事發時瑞盈號正處於近乎靜止狀態並將所有燈具打開捕撈秋刀魚，但船上發現再發8號高速衝來時，還曾鳴笛警告，但再發8號的吳姓船長及朱姓輪機長此時卻顧著找魚群，絲毫沒注意瑞盈號就停在正前方，造成2船碰撞。
由於瑞盈號完全沉沒，因此從保險公司獲得理賠4400萬元，保險公司也轉頭向闖禍的日順漁業公司寄發求償信函，再依海商法、民法等規定，向日順漁業提告代位求償。
不過日順漁業辯稱，事故時瑞盈號隨時可以駛離，卻未採取任何避碰操船措施或移動船舶以避免碰撞，且當時發生濃霧，能見度差，加以瑞盈號未開啟船上燈具，才造成再發8號船長沒發現瑞盈號。
高雄地院法官審理認為，雖然台灣不是國際公約簽約國，但台灣四面環海，船舶就該遵守國際上的海上交通安全規則，因此判漁業公司、船長及輪機長需連帶賠償4400萬元給保險公司。全案仍可上訴。
