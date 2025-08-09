聽新聞
0:00 / 0:00
風災後趁火打劫！嘉義男砸窗偷信用卡 盜刷血拚上萬元
嘉義縣受丹娜絲颱風及豪雨淹水之苦，正當大家忙著清理家園，卻有「偷車賊」趁火打劫，拿著工具蹲在路邊開鎖，沒辦法開鎖的就打破車窗，偷走多輛車上現金及貴重物品，甚至還偷走信用卡買火車票，到高雄百貨公司盜刷瘋狂血拚，警方近日當場逮捕將他移送法辦。
據了解，許多鹿草鄉村民車上的金錢及財物都被偷，一名村長10多萬現金不翼而飛，小偷還砸破一輛汽車的後座三角窗，偷走信用卡買火車票坐到高雄，在一間百貨公司盜刷4萬多元。村民無奈的說，家園才剛被風雨掃過，還沒有完全恢復，趁火打劫真是沒良心。
警方表示，60多歲陳姓男子近日徒步尋找下手目標，行竊全程配戴口罩遮掩身分，犯案後沒有同夥接應，直接消失在人海中，經多日追查布線，終於在他一次行竊後，發現他搭乘公車前往嘉義市，立即尾隨並趁他下車時，將他逮捕並查獲部分贓物。
警方指出，近期接獲多起汽車內財物失竊案，經分析作案手法，研判為同一犯嫌所為，共計有9件竊盜案件，全案依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；呼籲民眾平時停車務必上鎖車門，貴重物品隨身攜帶，切勿置於車內，將持續加強巡邏密度，全力守護民眾財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言