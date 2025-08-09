風災後趁火打劫！嘉義男砸窗偷信用卡 盜刷血拚上萬元

嘉義縣受丹娜絲颱風及豪雨淹水之苦，正當大家忙著清理家園，卻有「偷車賊」趁火打劫，拿著工具蹲在路邊開鎖，沒辦法開鎖的就打破車窗，偷走多輛車上現金及貴重物品，甚至還偷走信用卡買火車票，到高雄百貨公司盜刷瘋狂血拚，警方近日當場逮捕將他移送法辦。

據了解，許多鹿草鄉村民車上的金錢及財物都被偷，一名村長10多萬現金不翼而飛，小偷還砸破一輛汽車的後座三角窗，偷走信用卡買火車票坐到高雄，在一間百貨公司盜刷4萬多元。村民無奈的說，家園才剛被風雨掃過，還沒有完全恢復，趁火打劫真是沒良心。

警方表示，60多歲陳姓男子近日徒步尋找下手目標，行竊全程配戴口罩遮掩身分，犯案後沒有同夥接應，直接消失在人海中，經多日追查布線，終於在他一次行竊後，發現他搭乘公車前往嘉義市，立即尾隨並趁他下車時，將他逮捕並查獲部分贓物。