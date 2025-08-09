快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲7日出庭時，休庭時間對檢察官罵不雅字眼，並丟擲水杯、撒卷宗。在之後審判長請檢辯雙方針對休庭期間柯文哲暴走一事表示意見，柯文哲引用台大前校長管中閔的書「大學的脊梁」中「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他說，他被關12個月，完全體會這12個字。對此，管中閔昨天也在個人臉書發聲。

台北地方法院審理柯文哲涉京華城案，7日上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，未料柯文哲在休庭時間時，對3名執行公訴的檢察官大罵不雅字眼，並丟水杯、撒卷宗。審判長江俊彥於詰問證人完畢後，問檢辯雙方對於柯文哲暴走的意見；柯文哲說，他最近在看守所看管中閔的書「大學的脊梁」，裡面提到「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他被關12個月，完全體會這12個字，檢察官做夢也沒想到「民眾黨、柯文哲那麼乾淨」，民眾黨就是窮黨，哪有什麼錢？

管中閔昨天在臉書分享聯合新聞網該則新聞，他表示，「深文周納，羅織構陷，入人於罪」。挺直脊梁，絕不低頭。

網友留言，「感謝管爺相挺，管爺一定感同身受，欲加之罪 何患無詞，人的基本道德風骨還是要有的」、「謝謝校長，我們不會放棄」、「支持管爺，支持柯P。這才是學者風骨，救台灣」、「您是文人的脊梁表率」、「謝謝管爺仗義執言」、「感謝老師為社會正義發聲」、「哭了」。

台大前校長管中閔表示，挺直脊梁，絕不低頭。本報資料照片
台大前校長管中閔表示，挺直脊梁，絕不低頭。本報資料照片

柯文哲暴走引用管中閔12字名言 本尊發聲挺:挺直脊梁絕不低頭

