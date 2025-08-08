台鹽綠能弊案今開庭審理 土地仲介稱拖了很久才收到仲介費

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台南地院傳喚王姓土地仲介等3名證人隔離詢問，王男說，曾仲介台綠與磐石能源找到七股新篤加段林姓地主兄弟約18.6甲魚塭，期間陳姓女子另覓開發商，由鴻暉與台灣能源另訂契約，拖了很久才經陳女收到約20萬元仲介費，惟案件沒成，也沒人要回仲介費。

台鹽綠能公司前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁3名被告，聲請傳喚王男等3名證人列席，台南地院合議庭則採取隔離詢問。

王男於檢方偵訊時，曾依專案人員所提示鴻暉與台灣能源增補協議書試算土地開發費用，提到他看完後心想，是他們應該賺走價差了，他們才給我們一公頃30萬元，中間的差價應該被他們賺走了。

王男指出，陳女簽了增加協議書，他後來才知道，磐石與台灣能源為同一老闆，但第二份是鴻暉，他才知道投資是鴻暉。

然而，他偵訊筆錄及該分增補協議書內容引發蘇坤煌等3人律師攻防，蘇坤煌律師指該協議書土地範圍多達220公頃，與王第一次簽定契約內容不同，且當時簽約是陳女而非王，依台綠當時人力及資源，是否有能力能負擔，這也是台綠未從事土地開發的原因。

蘇俊仁律師認為，給付仲介費是鴻暉，並不是台綠。同時，該增補協議案場所指是義竹場，與台綠一點關係都沒有，鴻暉並未賺取任何價差。

郭政瑋的律師也說，依王男所述，可以得知土地開發很可能白忙一場，依當時台綠有限人力及物力，才沒從事土地開發。

審判長詢及王所提磐石與台綠、經友人介紹與蘇俊仁接洽，以及鴻暉與台灣能源簽約的時序外，指磐石與台綠合約是110年1月至113年12月底，為何在合約範圍內，111年3月間鴻暉又與台灣能源簽約，不是「一約二簽」？

王表示，後來契約是陳女簽定的，他不曉得，也曾詢問為何沒終止前約，又簽了後約，但陳女沒有明確答覆。