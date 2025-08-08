獨留愛女在兒童池戲水溺斃…女教練提國賠 法院判賠159餘萬元

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

3年前恆春一名女游泳教練在成人池指導學員時，獨自放3歲女兒在兒童池戲水，不料女兒因此溺斃，事後她與丈夫認為是鎮公所疏於管理所致，向法院聲請國賠608萬餘元，案經屏東地院審結後，法官認女教練要負一半責任，判賠159萬餘元，可上訴。

判決書指出，2022年8月22日下午，女童母親帶女兒到恆春鎮立游泳池後，自己在成人池指導學員，獨留3歲女兒在兒童池戲水，後女童滑向深約92公分的水池溺水，當時郭姓救生員在現場未及時發現女童異狀，以致未能及時獲救，送醫搶救後仍宣告不治。

事後女童父母認為是恆春鎮公所疏於管理所致，依教育部體育署公布的游泳池管理規範，恆春鎮立游泳池至少要配置3名救生員，但卻僅有2名救生員，且其中1人還要負擔櫃台售票業務，導致案發時游泳池只有1名救生員。因此向法院聲請國賠608萬2923元。

屏東地方法院審理後，認為恆春鎮公所在游泳池救生員人力不足狀況下仍持續營運，管理上確有缺失，但女童母親就事件也要負一半責任，判賠159萬4729元，可上訴。

另刑事部分，陳姓泳池管理員因失職，被依過失致死罪嫌判刑1年，可上訴；郭姓救生員依過失致死罪嫌處有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年；女童母親則緩起訴處分確定。

恆春鎮立游泳池。圖／翻攝自google maps
恆春鎮立游泳池。圖／翻攝自google maps

