家暴兇殺案頻傳…2個月4人被害、3人死亡 最高檢察署說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

家暴兇殺案頻傳，2個月內有4人被害、3人死亡。示意圖／AI生成
鑑於家暴兇殺案頻傳，2個月內有4人被害、3人死亡，最高檢察署今天表示，將建請主管機關妥善規劃使用如電子手環的科技設備監控防制，在「加害人」於違反保護令時，同步可警示「被害人」以降低受害風險。

近來重大家庭暴力案件頻傳，即使法院已核發保護令，仍發生「被害人」遭加害人傷害或殺害之憾事。7月初，新北市謝姓男子家暴殺害妻及小姨子，7月下旬，台北市劉姓男子殺害前女友，本月6日，又有嘉義縣黃姓妻子殺夫案，都引發關注。

最高檢根據研究指出，當「被害人」求助、掙脫、聲請保護令時，加害人受到刺激，使「被害人」人身安全遭遇更大威脅，因此，法院若於核發保護令時，對高風險家暴個案輔以科技設備監控，期能達到防止危害發生效果，目前西班牙、法國已有相關機制因應。

最高檢表示，面對家庭暴力，國家應做好保護「被害人」生命與尊嚴的努力，建議唯有積極結合科技力量與跨部門合作，建構有效防護網，才能真正落實對「被害人」生命安全的保障。

最高檢說，鑑於目前災防告警系統在國內已經相當成熟，並為國人所熟悉運用，主管機關應可規劃善用科技設備。

最高檢表示，對於高風險家暴案件的加害人、被害人進行動態行蹤掌握，建置「主動示警被害人」措施，比照類似災防告警即時通知系統，於加害人違反保護令接近「被害人」或禁止接近區域時，對「被害人」發送示警通知，可強化預防功能，確保「被害人」實質安全，提升保護令實效，防止憾事發生。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

矯正署明德外役監使用的電子手環。示意圖。記者王聖藜／攝影
矯正署明德外役監使用的電子手環。示意圖。記者王聖藜／攝影

家暴 被害人 保護令 家庭暴力

