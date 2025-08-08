又見賣清潔隊職缺！前竹田鄉長傅民雄涉收賄 檢方聲押獲准

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣前竹田鄉長傅民雄涉嫌在擔任鄉長期間，協助多名民眾錄取清潔隊職缺，事後收受每人10萬元不等賄款，屏東地檢署搜索調查後認為傅犯罪嫌疑重大，今日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見獲准；其餘犯罪嫌疑人以3萬至8萬元不等金額交保。

檢方調查，傅民雄於2022年擔任鄉長期間，涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定的職權，藉由延長報名期限、提早得知體檢檢驗項目等內定方式，協助多名民眾順利錄取清潔隊職缺，並於錄取後收受每人10萬元不等賄款。

檢方8月7日持搜索票前往傅民雄等相關人的住所，及竹田鄉公所辦公處共9個地點執行搜索，查扣相關證據，並傳喚犯罪嫌疑人10名、證人1名到案說明。

訊後檢方認為傅涉嫌違反貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，所犯5年以上之重罪、犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串供滅證之虞，有羈押必要，今日凌晨當庭諭知逮捕，並向屏東地院聲請羈押禁見，屏東地院今日下午裁定准予羈押禁見。

7月31日屏東地院才剛宣判，傅民雄於鄉長任內時協助廠商得標後收受賄賂，依貪汙治罪條例經辦工程收取回扣等罪嫌，判處有期徒刑20年、罰金200萬元，褫奪公權8年，沒想到馬上又因賣官收賄被押。

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄。圖／本報系資料照
