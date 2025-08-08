涉詐領助理費…前金門縣議員陳滄江遭判9年 今喊冤提上訴

前民進黨金門縣議員陳滄江，被控任內以人頭帳戶掛名助理，將議會公費助理費轉入他人帳戶，再由兒子管領使用，金門地方法院昨日依貪汙治罪條例判處陳滄江有期徒刑9年、褫奪公權4年；其子陳子涵判刑8年6月、褫奪公權3年。對此，陳滄江表示，「我有說不出的委屈」，將提起上訴。

金門地方法院一審重判，也引起金門地方熱議。陳滄江今天澄清，他涉及的助理費個案和全國所有的議員涉及詐領助理費有所不同，一般涉案議員不外是將公聘助理費全部或部份納為已有，或者是將助理費領取出來重新分配，用於做服務處公積金，或是支應個人支出紅白帖及事務費用開支。陳滄江說，「我是完全沒有」去碰任何屬於助理的費用。

陳滄江表示，8年議員任內，從未將任何助理費納入私用，也未經手、分配公費助理費作其他用途，檢調查其金流，也發現沒有任何助理費回流到他口袋。他指出，自己另支出「私聘助理費」達353萬元，均為自掏腰包，且卸任至今6年仍留用當時公費助理吳美瑩，累計再支付近300萬元。

他引用多起高等法院與最高法院見解表示，若公費助理費支付給實際執行議員事務的私聘助理，即不構成詐領，「全國已有20多件類似案件判決無罪，不知金門地院的司法正義何在？」

陳滄江並提出，去年檢調搜索其子電腦硬碟，還原出2011年至2018年間製作的問政實錄、競選文宣與社團活動等影片583部，以及平面文宣590件，檢察官也認定被查扣po在YouTube的問政影片是陳子涵製作的；證明陳子涵自100年起即為實質助理，且每月僅領取2萬5000元，工作量與報酬極不相稱。

「以兒子當助理不違法，只是當年愛面子怕人非議，用親屬名義掛帳，竟讓自己與兩個年輕人陷入此境，真是無語問蒼天。」陳滄江感嘆，自己多年來捐助金門弱勢與教育共計逾2千多萬元，問政與操守自有鄉親評價，卻因十多年前思慮不週的作法導致今日結果，實感不解與遺憾。

陳滄江說，他本來以為今天一審宣判貪汚部分會宣判無罪，因為，以所有的事證，法律實務見解，這麼多次的準備程序，我以為法官會採取我們的證據，但是，我們所提的全部不被採，不知司法正義在那裡？