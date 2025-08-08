改建工程涉圖利廠商 新北某國中前校長遭起訴

快訊

中央社／ 新北8日電

陳姓女子於民國109年時任新北市某國中校長，在改建體適能教室工程中涉嫌圖利廠商，新北地檢署粗估廠商不法利益4萬餘元，近日依貪污治罪條例對於主管事務圖利等罪嫌起訴陳女。

根據起訴書，陳女於109年8月1日調任某國中校長，她認為該校教學大樓3樓圖書館老舊且木地板破損，有意改建為體適能教室。陳女在110年6、7月間聯繫康姓女子，康女勘估後表示，改建費用超過新台幣10萬元。

陳女仍指示康女先施作部分拆除工程，但該校當時無預算，陳女允諾取得捐贈或補助經費時再付工程費用，康女同意後，進行部分工程。

陳女與康女明知依政府採購法等規定，改建體適能教室工程費用已超過政府採購法公告金額1/10，即10萬元，應以公開招標、限制性招標或公開徵求取得3家以上廠商書面報價或企劃書比價或議價方式辦理，且此案不得意圖規避而分批辦理採購。

然而，陳女為指定由康女承攬工程，避免公開辦理招標或徵求報價，遭其他廠商得標，因此分批辦理採購，並指定發票工程項目與金額，要求康女依此使用不同廠商名義開立不實發票，向該校請款。

陳女核定後，將46萬8000元工程款分別撥付給5間公司，再由廠商交給康女。新北地檢署表示，扣除營業稅費共2萬4450元後，依行政院財政部111年度營利事業各業所得暨同業利潤標準房屋修繕淨利率10%估算，康女獲得4萬4355元之不法利益。

陳女在偵查中承認有違反法令分批辦理採購之事實，康女也承認有找多間公司開立發票等。檢方依貪污治罪條例之對於主管事務圖利、商業會計法之填製不實會計憑證罪嫌起訴2人。

檢方表示，圖得不法利益4萬餘元，依規定減輕其刑；另陳女在偵查中自白，亦依規定減輕其刑。

