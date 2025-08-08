聽新聞
屏東男有房有車欠稅罰款4萬多元 愛車要被扣才乖乖繳清
屏東市有一名男子因無照駕駛遭開罰，加上使用牌照稅共積欠4萬3000多元未繳。行政執行署屏東分署調查後，發現男子名下有多筆不動產，也有賓士在內的多輛名車，準備進行查扣，男子怕愛車被扣，才乖乖結清。
男子因開車拒絕酒測駕照被吊銷，卻還在屏東市區開車，經屏東縣警察局交通隊查獲，因違反道路交通管理處罰條例開罰3萬6000元。男子逾期未繳，遭屏東監理站移送屏東分署行政執行，發現他還欠繳114年度使用牌照稅，共計4萬3000多元。
分署調查，男子名下有多筆不動產，也有多輛名車，其中一輛為車齡5年內的賓士，研判男子有能力繳納欠稅罰款。前往執行時未查獲車輛，便留下通知單請其繳清否則將查扣，男子才前往繳清所有欠稅罰款。
分署提醒，無照違規駕駛已修法加重處罰，依道路交通管理處罰條例最高可處2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。另駕駛人如拒絕接受酒精濃度測試，依法吊銷駕照，因拒絕酒測被吊銷駕照仍駕駛者，則加罰1萬2000元罰鍰。
