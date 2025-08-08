快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

侵權網紅黃阿瑪扭蛋公仔 行銷公司判賠逾63萬確定

中央社／ 台北8日電

百萬網紅「黃阿瑪的後宮生活」認為行銷公司未經授權超量製作並私下販售扭蛋公仔，侵害著作財產權與商標權，提告求償。二審判決賠償新台幣63萬餘元，日前最高法院駁回確定。

判決指出，米花映像有限公司著有「黃阿瑪的後宮生活」圖文著作，並已完成商標註冊。民國107年7月間，米花公司與集客放腦行銷有限公司簽訂合作契約，委託製作扭蛋公仔商品。

米花公司表示，因集客公司製作作業延宕，雙方協議取消預購及市售模式，改以快閃活動實體販售，並明定僅限於快閃期間銷售，活動結束後不得另行販售。

米花公司於108年6月間發現，集客公司擅自超量製作扭蛋公仔，並私下轉售予通路商牟利，認為已侵害其著作財產權與商標權，請求集客公司與負責人連帶賠償，並於官方臉書（Facebook）刊登本案判決主文連續10天。

集客公司則主張，雙方並未明確約定銷售方式，且此款扭蛋為其自行著作，著作權與著作人應屬集客公司，請求駁回原告之訴。

一審判決集客公司免賠，也無須刊登判決主文。經上訴，二審由智慧財產與商業法院審理。

二審認定，扭蛋公仔是依米花公司提供的7隻寵物貓三視圖設計著作，其著作財產權屬米花公司；另集客公司擅自販售1512顆扭蛋公仔、轉售文博會限定商品28套，並教唆通路商私自列印蛋紙，營造獲授權假象，已構成違約行為。

二審認為，米花公司請求有理由，撤銷原判決，改判集客公司連帶賠償未回收剩餘庫存、購回外流商品及商譽損失共計新台幣63萬4574元，並須於官方臉書刊登本案判決主文連續10天。經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

扭蛋 黃阿瑪的後宮

延伸閱讀

北市偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員...警局也變犯罪地 判賠100萬

凱基證券攜財神祖廟推限量公仔「黑皮巴拉」 再享手續費抵用金4800元

瘋狂大叔庫柏力克熊、鋼鐵人公仔被偷 開市價求償 竊賊：行情沒這麼高

豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

相關新聞

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台灣高等法院審理國安私菸案，今傳官邸侍衛室前少校吳宗憲等12名被告，吳聲請台大法律學院副教授陳衍任鑑定稅法；陳以鑑定人身...

涉詐領助理費…前金門縣議員陳滄江遭判9年 今喊冤提上訴

前民進黨金門縣議員陳滄江，被控任內以人頭帳戶掛名助理，將議會公費助理費轉入他人帳戶，再由兒子管領使用，金門地方法院昨日依...

又見賣清潔隊職缺！前竹田鄉長傅民雄涉收賄 檢方聲押獲准

屏東縣前竹田鄉長傅民雄涉嫌在擔任鄉長期間，協助多名民眾錄取清潔隊職缺，事後收受每人10萬元不等賄款，屏東地檢署搜索調查後...

不滿感情被介入！男自製爆裂物裝情敵車上 判15年2月、賠10萬

高雄胡姓男子不滿鄭姓男子介入感情，竟自製爆裂物，並趁凌晨找到鄭男機車安裝，幸被其發現報警。一審遭依槍砲罪重判15年2月，...

屏東男有房有車欠稅罰款4萬多元 愛車要被扣才乖乖繳清

屏東市有一名男子因無照駕駛遭開罰，加上使用牌照稅共積欠4萬3000多元未繳。行政執行署屏東分署調查後，發現男子名下有多筆...

闖法鼓山持刀男動機曝！報考未錄取怒恐嚇 竟於判刑隔天就動手

法鼓山寶雲寺遭吳姓男子闖入持刀挾持女員工驚動各界，實際上吳男早已預告自己脫序行為，他只因報考法鼓文理學院未錄取，分別寄信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。