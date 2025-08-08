闖法鼓山持刀男動機曝！報考未錄取怒恐嚇 竟於判刑隔天就動手

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

法鼓山寶雲寺遭吳姓男子闖入持刀挾持女員工驚動各界，實際上吳男早已預告自己脫序行為，他只因報考法鼓文理學院未錄取，分別寄信到台北、苗栗地檢署，恐嚇「要到法鼓山揮刀」、「除夕撞鐘要去丟汽油彈」，7月30日才被苗栗地院依恐嚇罪判2月，隔天31日就到寶雲寺持刀挾持。

檢警調查，吳男（40歲）7月31日晚上6點多支身到寶雲寺，亮出廚具刀挾持寺內1名女員工，還不斷叫囂大喊「我要見檢察官！」警方與其對峙30分鐘，成功奪刀化解虛驚，幸無人受傷。吳落網也被依恐嚇、妨害自由等罪嫌收押。

而吳男揮刀前就曾寄信恐嚇、揚言作案，根據苗栗地檢起訴指出，吳因報考法鼓山所屬的法鼓文理學院未獲錄取，而對法鼓山心生怨懟，2024年2月5日寫信寄到總統府「寫信給總統」民意信箱，內容為「法鼓山除夕撞鐘我要去丟汽油彈。釋果暉等人有保鑣、普通信眾可沒有啊。阿彌陀佛」。

苗栗地院一審簡易庭審理時，吳聲請精神鑑定，表示要證明他的行為是聖嚴法師使其所為；一審指出，吳的待證事項，無從憑藉科學方式鑑定，且根據他就醫紀錄是心臟方面疾病，駁回其聲請，依恐嚇公眾罪判他3月，得易科罰金；吳上訴，二審合議庭7月30日撤銷改判他2月，得易科罰金。

此外，台北地檢查出，吳2024年3月14日向北檢陳情信箱投書，內容為「釋果暉很不要臉，還敢辦音樂會，受媒體採訪，媒體們也自甘墮落，製作汽油彈太麻煩了。想要逮捕我，請告知刑警小心，我會拿刀亂揮，請他們保護好自己。」

吳還稱「包庇法鼓山的台北地檢署，我可能會去法鼓山的道場揮刀。阿彌陀佛。」以此恐嚇公眾。台北地院一審簡易庭以吳男不滿遭他行為，恫嚇公眾，對公眾安全、社會秩序造成騷擾不安，依恐嚇公眾罪判他2月，得易科罰金。

吳上訴，爭執警方逮捕他程序，沒有合法違法搜索，並否認犯行，辯稱是聖嚴法師的亡靈要他犯罪，要求精神鑑定。

北院二審合議庭查，警方持搜索票逮人，程序合法，審理時吳對答如流，甚至還能主張遭違法搜索，自行聲請鑑定，難認有何辨識能力欠缺或顯著減低，況且他還自稱，前案法官有將他送鑑定認為正常，駁回其聲請。

合議庭認為原審認事用法無違誤、量刑妥適，但認為他經此程序應知所警惕而無再犯之虞，去年12月宣告緩刑2年。

吳男7月31日闖入法鼓山寶雲寺持刀挾持女員工，他去年就連續恐嚇，揚言要到法鼓山道場揮刀、丟汽油彈，被依恐嚇罪判刑。記者曾健祐／翻攝
吳男7月31日闖入法鼓山寶雲寺持刀挾持女員工，他去年就連續恐嚇，揚言要到法鼓山道場揮刀、丟汽油彈，被依恐嚇罪判刑。記者曾健祐／翻攝

