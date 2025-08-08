影／2男求職...遭要脅拍片罵賴總統、機場放炸彈 桃檢不寬貸今起訴

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

彰化、新北各有黃姓、廖姓年輕男子先後透過網際網路應徵高薪非法工作或擔任詐團車手，遭要求拍攝「罵賴總統、揚言機場放炸彈」影片，成了防黑吃黑要脅結合求職陷阱、認知作戰的新型態犯罪。桃園地檢署今偵結，將2男依散布危害飛航安全之不實訊息及恐嚇公眾等罪嫌起訴。

桃檢說明，檢察官盧奕勲據報，通訊軟體 Telegram 群組有廖姓、黃姓男子分別錄製不滿國家施政、弱化國家認同並揚言於國內機場放置爆裂物等危害飛安的恐嚇公眾不實訊息片，於是指揮航空警察局刑警大隊偵辦。

經警方清查身分，上個月21日、22日，先後在彰化市及新北市將25歲黃昱期、22歲廖偉丞拘提到案，檢察官盧奕勳複訊後，向法院聲請將曾犯傷害案的廖男羈押獲准，黃男則以10萬元具保，即時攔阻危害飛安之不實訊息散布。

起訴指出，黃男加入Telegram群組找工作，依暱稱「芮芮訊息沒回請來電」指示，2025年7月2日晚在彰化住家錄製威脅炸毀機場影片，內容為「對台灣政府感到可悲、悲哀，賴清德什麼狗屁總統啊，7月底我會在台灣所有機場安裝炸彈，讓我們拭目以待，政府有種來面對啦，五星萬歲。」，上傳至「面試」群組，若背叛將公開以防「黑吃黑」，詎料7月20日上午9時前，被公開在「吃瓜情報局」群組，涉嫌散布危害飛航安全的不實訊息。

廖男因應徵工作在Telegram認識暱稱「小八」，依指示於今年7月中旬某晚，在新北汐止住處錄製「我廖某某對台灣政府感到悲哀憤慨，尤其是賴清德，狗X豬X生（台語），賴清德出來輸贏啦，我預計7月底在台北車站、松山機場、桃園機場、高雄機場安裝炸彈，我們拭目以待，館長萬歲，紅星萬歲」後，上傳不明群組，同樣在7月20日9時前，被PO在「吃瓜情報局」群組觸法；2男的影片當天即遭民眾檢舉、清查。

檢方認為，黃、廖2人都是具有正常判斷能力成年人，應該清楚自己各自錄製的影片內容涉及機場、車站等人潮眾多的公共場所安全問題，若遭有心人士透過網路散播到各大社群平台，很容易引起社會恐慌。

特別是值此暑假期間，許多家長帶孩子出國或國內旅遊，也是旅遊人潮最密集時候，黃、廖的行為不僅增加機場、車站等場所維安壓力，也可能讓民眾對這些地方的安全產生疑慮與不信任，影響相當嚴重，實在不應該。

此外，黃男於偵查過程中只承認犯下「恐嚇公眾罪」，否認散布危害飛航安全的不實訊息；而廖男坦承所有犯行，檢方建請法院對黃從重量刑、對廖判處中度刑罰，以符合社會對法律的期待。

