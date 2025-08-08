柯文哲愛罵「鏡傳媒」還愛看「4個字」的報紙：要知己知彼

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，2024年9月5日羈押禁見迄今337天，昨天對檢察官大飆粗口，其實，柯的情緒反應並不止於公開法庭，他收押期間抱怨連連，也引人側目，曾表示會看「四個字」的報紙是要知己知彼。

柯文哲被裁定羈押禁見，但押票上的附註欄位，法官未再加限制他不可以持有收音機、掌上型電視，也未禁止柯閱讀報章雜誌的基本權。

柯文哲無數次在法庭批判「鏡」傳媒的不是，對「鏡」充滿敵意，顯露無遺，不過，他羈押在看守所時，最偏愛看的紙媒其實是「4個字」的一家傳統媒體；戒護人員私下問該媒體對柯不友善「為何看這一家啊？」柯不假辭色說「要知己知彼，才能百戰百勝」，還說「他們都亂寫」。

今年5月15日，合議庭傳喚台北市前副市長林欽榮作證，林的證詞對柯不利，與另名市府官員、前都市發展局長林洲民均為柯的「敵性證人」，「雙林」證詞對柯有殺傷力。

當天，柯文哲出庭「耍小心機」，於被告席上放著紙、筆、文件外，還擺上白沙屯拱天宮媽祖進香團的粉紅色臂章以壓陣。

林欽榮作證說，京華城案柯文哲知情「多給1平方公尺都是圖利」，林欽榮還稱，前市長辦公室主任蔡壁如直接對他下條子辦事「給我很大、很大的壓力」，林作證一天請回，柯不爽林的作證內容，忍不住對旁人抱怨「這個證人是民進黨硬塞給我的啦！」

柯文哲起訴後，曾兩度由合議庭裁定交保、電子監控，今年1月2日再裁定羈押禁見，當天由於法官還有其他案件待審，所以柯在候審室苦候良久。

柯審判中「第三次」羈押庭，法官發開庭通知書請柯上午11時到法院報到，在候審室等待下午6時的庭，柯沒有空耗時光，脫了衣、褲勤做伏地挺身、深蹲練習肌耐力，自此之後到現在，柯只要逮到時間空檔，都保持練肌肉的習慣。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 林欽榮 民進黨 京華城案 政治獻金

