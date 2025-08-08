小心荷包失血！北市「不依規定轉彎」罰單年成長78% 原因曝光

北市公布今年1月至6月違反道路交通管理事件總計171.1萬件，依舉發原因觀察，以違規停車占27.8%最多，不依規定轉彎占18.2%次之。但年增率最高的違規項目是「不依規定轉彎」，和去年同期相比，增加13.68萬件，年成長78%，其次是爭道行駛24%、闖紅燈13%。

主計處指出，今年1月至6月違規171.1萬件，以汽、機車違規為主分別占59.1%、38.5%；按舉發原因觀察，以違規停車占27.8%最多，不依規定轉彎占18.2%次之。

依台北市交通局及警察局統計，成長率最高的是不依規定轉彎，民國113年1月至6月為17.47萬件，但114年1月至6月31.17萬件，增加13.68萬，增加78.22%。其次是爭道行駛24.81%；闖紅燈13.65%；超速和違停則是負成長。

警方指出，部分舉發原因增加是科技執法，主要針對「闖紅燈」、「車輛不停讓行人」、「不依規定轉彎」及「不依標誌標線號誌指示行駛」等4大易肇事違規行為自動偵測與取締。

另據統計，前五大舉發原因，以違規停車47.5萬件(占27.8%)最多，不依規定轉彎31.2萬件(占18.2%)次之，其次依序為違反速率規定行駛19.0萬件、闖紅燈10.4萬件、爭道行駛10.1萬件，合計共占舉發件數約七成。