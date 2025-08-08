快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

追前警局長退休金 警政署聲請選任遺產管理人遭駁

中央社／ 台北8日電

警政署為追討涉貪判刑確定前金門縣警察局長陳瑞通（已逝世）的退休金，向士院聲請選任其遺產管理人，士林地院認為，繼承人拋棄繼承，於法不符，日前裁定駁回，可抗告。

陳瑞通因詐領差旅費新台幣32萬餘元，福建高等法院金門分院更二審依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處有期徒刑4年6月，褫奪公權2年，最高法院於民國110年4月間駁回上訴定讞。陳瑞通於111年9月間逝世。

根據士林地方法院裁定書，內政部警政署表示，依民法規定，繼承人有無不明，而無親屬會議或會議未於1個月內選定遺產管理人，利害關係人或檢察官得聲請法院選任遺產管理人。

警政署主張，依銓敘部審定，陳瑞通應自退休生效日起辦理扣減退離給與50%，經行政執行署計算，尚有497萬6953元未繳還。

警政署認為，陳瑞通於111年9月間逝世，其繼承人均拋棄繼承，且其親屬會議未於1個月內選定遺產管理人，導致警政署對其遺產無法行使權利，因此聲請選任其遺產管理人。

士院裁定表示，依民法規定，遺產繼承人除配偶外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母；經調查，陳瑞通仍有第3順位繼承人兄弟姊妹未拋棄繼承，不符合繼承人有無不明的情形，裁定駁回，本件可抗告。

遺產 繼承人 拋棄繼承

延伸閱讀

該何時開始存退休金？上海交大教授：10歲開始最划算

吃還是逃？清大破解果蠅大腦嗅覺密碼 提供失智症疾病新線索

蘭嶼王桂清守護島嶼生態 獲台東模範父親表揚

警政署人事異動名單出爐 調整桃園5警官職務

相關新聞

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台灣高等法院審理國安私菸案，今傳官邸侍衛室前少校吳宗憲等12名被告，吳聲請台大法律學院副教授陳衍任鑑定稅法；陳以鑑定人身...

柯文哲愛罵「鏡傳媒」還愛看「4個字」的報紙：要知己知彼

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，2024年9月5日羈押禁見迄今337天，昨天對檢察官大飆粗口，其實，柯的情...

屏東男有房有車欠稅罰款4萬多元 愛車要被扣才乖乖繳清

屏東市有一名男子因無照駕駛遭開罰，加上使用牌照稅共積欠4萬3000多元未繳。行政執行署屏東分署調查後，發現男子名下有多筆...

闖法鼓山持刀男動機曝！報考未錄取怒恐嚇 竟於判刑隔天就動手

法鼓山寶雲寺遭吳姓男子闖入持刀挾持女員工驚動各界，實際上吳男早已預告自己脫序行為，他只因報考法鼓文理學院未錄取，分別寄信...

影／2男求職...遭要脅拍片罵賴總統、機場放炸彈 桃檢不寬貸今起訴

彰化、新北各有黃姓、廖姓年輕男子先後透過網際網路應徵高薪非法工作或擔任詐團車手，遭要求拍攝「罵賴總統、揚言機場放炸彈」影...

小心荷包失血！北市「不依規定轉彎」罰單年成長78% 原因曝光

北市公布今年1月至6月違反道路交通管理事件總計171.1萬件，依舉發原因觀察，以違規停車占27.8%最多，不依規定轉彎占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。