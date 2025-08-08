休息室修繕廠商送他一張床 台鐵主任判2年獲緩刑

台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任，前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向包商透露想購買沙發床，包商表示可以送床，經檢舉後他退回，被訴期約賄賂罪嫌，台南地院判他2年徒刑，而法官念他坦承犯行，犯罪目的並非全然為個人私慾，實際上並無取得沙發床，給予緩刑5年。

台南地院指出，呂於偵查中自白犯行，且未實際收受沙發床而無犯罪所得，依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。又本件沙發床價值1萬3440元，應依貪汙治罪條例有關「情節輕微，而其所得或所圖得財物或不正利益在新台幣5萬元以下者，減輕其刑」規定減輕其刑。

台南地院審酌，呂身為分駐所代理主任，本應奉公守法，為民表率，廉潔自持，竟為圖沙發床供作個人及女性員工夜班休息使用，而對於職務上行為期約賄賂，嚴重敗壞官箴，並腐蝕國民對於公務不可收買性及廉潔性信賴，惡性顯屬重大。

惟念呂坦承犯行，犯罪目的並非全然為個人私慾，實際上並無取得沙發床，兼衡其學歷、生活狀況等一切情狀，認他犯不違背職務期約賄賂罪，處有期徒刑2年，褫奪公權2年。

台南地院指出，呂所為固非可取，然衡酌其因一時失慮致罹刑典，且犯罪動機並非全然為一己私利，同時兼有圖台鐵公司新營分駐所為女性員工夜班輪值休息時便利，所圖利益甚微，且坦承犯行，尚具悔悟之心，諭知緩刑5年，以勵自新。

台鐵公司新營號誌分駐所為改善女性員工夜班輪值休息空間，由代理分駐所呂姓主任向蘇姓包商洽辦採購，並於前年1月3日提出「新營號誌分駐所女性休息室修繕改建工程」採購案。

呂於施工期間刻意向蘇透露「購買沙發床」想法，蘇為求日後有機會繼續承攬新營號誌分駐所小額採購案，及避免本件修繕工程驗收遭受刁難而能順利請款，當場表示「可以送床」，而呂未表示拒絕。