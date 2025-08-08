快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

休息室修繕廠商送他一張床 台鐵主任支付國庫5萬判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向蘇姓包商透露想購買沙發床，蘇當場表示可以送床，呂聽聞後也沒拒絕，被訴期約賄賂罪嫌，呂認罪外也寫悔過書給法官求情，台南地院今上午宣判，認呂犯期約賄賂罪處2年，褫奪公權2年，緩刑5年。

檢方起訴，呂姓主任於前年1月3日因承辦新營號誌分駐所女性休息室修繕改建工程，向承包該工程蘇姓包商透露購買沙發床想法，蘇當場表示可以送床，而呂聽聞後沒有表示拒絕，與蘇達成期約賄賂合意而被訴。

呂認罪外，也寫悔過書給法官，希望法官給予改過自新機會，請求緩刑機會。他說，可能因此沒有退休金，同意附條件支付公庫但希望金額能夠低一點。

據調查，呂於2009年間曾因善化至新市間簡易通勤車站新設號誌配合改善工程等案，與楊姓助理技術員明知工程未按圖施工，仍於驗收與結算文件中登載「相符」，另涉擅自處分具殘值的廢電纜，未依規定解繳國庫，被訴登載不實、圖利及業務侵占等罪嫌起訴。

台南地院認呂共同犯行使公務員登載不實文書罪處1年2月，又犯業務侵占罪處7月，又犯業務侵占罪處7月，應執行1年10月，緩刑4年，並應向公庫支付5萬元。至於圖利罪部分因證據不足而無罪。全案件確定後，呂違反誠實與清廉原則，公務員懲戒委員會裁定休職6個月。

台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任，前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向蘇姓包商透露想購買沙發床，蘇當場表示可以送床，呂聽聞後也沒拒絕，被訴期約賄賂罪。圖／本報資料照
台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任，前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向蘇姓包商透露想購買沙發床，蘇當場表示可以送床，呂聽聞後也沒拒絕，被訴期約賄賂罪。圖／本報資料照

台鐵 退休金 公務員

延伸閱讀

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

阿里山林鐵約雇人員涉圖利被判1年8月 上訴二審獲緩刑

陸戰隊連長休假LINE「吃鍋」 留守副連長也參一腳吃到判刑

收購郭台銘選總統連署書 前彰化縣議會秘書獲緩刑

相關新聞

北檢譴責爆氣柯文哲 白營轟：無中生有「編劇」還敢發聲明？

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲昨在休庭時間動氣、大爆粗口，北檢對此表達嚴正譴責。民眾黨北市議...

中共清大設「兩岸產業促進中心」 執行長不服教育部罰50萬提告吞敗

中國大陸「清華海峽研究院」下設在台分支機構「兩岸產業促進中心」，由黃小琛擔任執行長，教育部認為清華海峽研究院為大陸教育部...

中央政府總預算案...民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21...

休息室修繕廠商送他一張床 台鐵主任被檢舉後退回獲緩刑

台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任，前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向包商透露想購買沙發床，包商表示可以送床，經檢舉後他退...

休息室修繕廠商送他一張床 台鐵主任支付國庫5萬判緩刑

台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向蘇姓包商透露想購買沙發床，蘇當場表示可以送床，呂聽聞後...

陸軍少校拿電擊棒狂虐5下屬 嗆「你就是欠電」！他想討回工作失敗

陸軍第二地區支援指揮部陳姓少校七度拿電擊棒電擊下屬，讓官兵敢怒不敢言，被軍方記大過1次、小過8次，核定撤職並停止任用3年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。