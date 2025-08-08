北檢譴責爆氣柯文哲 白營轟：無中生有「編劇」還敢發聲明？

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲昨在休庭時間動氣、大爆粗口，北檢對此表達嚴正譴責。民眾黨北市議員認為，任何人被司法迫害都會有情緒反應，柯只是說出社會大眾心聲，也沒有人可像柯有條不紊地發言。

議員黃瀞瑩表示，北檢自己幫自己洗地，社會自有公評，京華城辦案至今，所有證人皆證實一切依法行政，更找不到北檢所謂的金流，一切都是政治辦案、編劇造謠。任何人面對這樣的司法迫害都會有情緒上的反應，今天的柯文哲只不過說出社會大眾的心聲，請北檢停止政治辦案。

議員陳宥丞認為，任何一個像被這樣司法迫害、不當羈押的人，沒有人可以像柯文哲有條不紊地針對事情發言。那樣的情緒也很正常不過，檢調還敢在事後發聲明稿，再去為自己無中生有、不當羈押做擦脂抹粉，這就是台灣司法讓人不信任的原因。

昨天北院庭審從上午9時30分開始，審判長江俊彥上什10時許宣布休庭10分鐘，柯文哲期間忽然暴怒，還將盛水的水杯丟向坐在對面的檢察官席。

當時，柯文哲對著蒞庭的北檢主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、陳思荔大罵，「有沒有良心！」「不要臉！」還指檢察官「你們逼死彭振聲太太！」接著說「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服，絕對不會屈服」等，又表示「你看我是會貪汙的人嗎！」等語。