新聞眼／司法脆弱的警鐘 誰造成？

聯合報／ 本報記者張議晨

民眾黨前主席柯文哲、桃園市前市長鄭文燦昨天都因官司開庭狠嗆檢察官，柯案審判長驚吐「台灣司法很脆弱」。去年五二○總統賴清德上台後，從柯文哲、鄭文燦再到大罷免，查辦政治人物多如牛毛，「政治辦案」卻早成檢調頂上招牌，台灣司法脆弱不在於柯的過度反應，更像是敲響司法已淪政治工具的警鐘。

首先，柯文哲案的偵查迅速且與媒體聯動高密度，北檢不僅依媒體報導迅速分案偵辦，從搜索到羈押禁見期間，案情不但透過特定媒體外洩、帶風向，法院一改往日審慎，反覆提升保金、加上禁見等措施，羈押近一年，還在討論圖利罪法源依據，讓不少法律人都感嘆：這是什麼法治國家。

相較之下，鄭文燦案雖早在二○一七年就遭檢舉，檢調監聽、跟蒐都有相當證據，卻數度遭檢方簽結，直到去年才啟動偵查，但從羈押、起訴、交保，檢調嚴格遵守偵查不公開，即使業者送五百萬現金進市長官邸、鄭文燦得知遭監聽後退款，都在起訴證據中，但檢方從啟動偵辦到起訴都採取低調態度，反映出司法辦案節奏的選擇性。

司法的標誌是天秤，但這一年天秤卻已明顯傾斜，「政治辦案」成檢調頂上招牌，殘害司法審判的威信。

司法是守護法治的最後防線，而非政治手段，其核心是公正與程序正義；司法院每年針對法官信任度做調查，屢屢宣稱民眾對於法官信任度仍逾五成，然而，柯案審判長一句「台灣司法很脆弱」，凸顯在近一年幾件政治大案前，司法官也深深感受到，民眾對司法的信心早已動搖。

鄭文燦 柯文哲 大罷免 賴清德

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

柯文哲傳的關鍵訊息...「威京小沈」給了什麼？檢方問黃珊珊又撤回

影／柯文哲案黃珊珊作證：今天還在討論法源「憑什麼押他12個月？」

認真做事卻遭冠貪汙犯！關12個月到極限 柯文哲嘆：真的快吐血

京華城案／柯文哲嗆羅織罪名 絕不投降

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯文哲當庭嗆檢方：「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服」，...

京華城案／黃珊珊：對台灣司法痛心

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃說，京華城是個案變更，沒有列...

租廠堆毒廢液 2嫌遭地主求償1910萬

吳姓男子6年前以月租2萬元向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車陸續載運1068桶廢液至廠房堆置，尚未付租金就被...

鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」

桃園前市長鄭文燦被控市長任內收賄案，桃園地院昨開庭，檢辯雙方激辯，鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」，承辦檢察官陳嘉義則以...

鄭文燦涉貪案勘驗會議音檔引爆攻防 審判長制止「大家不要吵架」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任期內涉貪遭訴，桃園地院今天開庭勘驗列為重要證據林口工五擴大變更案會議音檔，會中仍要求...

