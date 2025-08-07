新聞眼／司法脆弱的警鐘 誰造成？

民眾黨前主席柯文哲、桃園市前市長鄭文燦昨天都因官司開庭狠嗆檢察官，柯案審判長驚吐「台灣司法很脆弱」。去年五二○總統賴清德上台後，從柯文哲、鄭文燦再到大罷免，查辦政治人物多如牛毛，「政治辦案」卻早成檢調頂上招牌，台灣司法脆弱不在於柯的過度反應，更像是敲響司法已淪政治工具的警鐘。

首先，柯文哲案的偵查迅速且與媒體聯動高密度，北檢不僅依媒體報導迅速分案偵辦，從搜索到羈押禁見期間，案情不但透過特定媒體外洩、帶風向，法院一改往日審慎，反覆提升保金、加上禁見等措施，羈押近一年，還在討論圖利罪法源依據，讓不少法律人都感嘆：這是什麼法治國家。

相較之下，鄭文燦案雖早在二○一七年就遭檢舉，檢調監聽、跟蒐都有相當證據，卻數度遭檢方簽結，直到去年才啟動偵查，但從羈押、起訴、交保，檢調嚴格遵守偵查不公開，即使業者送五百萬現金進市長官邸、鄭文燦得知遭監聽後退款，都在起訴證據中，但檢方從啟動偵辦到起訴都採取低調態度，反映出司法辦案節奏的選擇性。

司法的標誌是天秤，但這一年天秤卻已明顯傾斜，「政治辦案」成檢調頂上招牌，殘害司法審判的威信。

司法是守護法治的最後防線，而非政治手段，其核心是公正與程序正義；司法院每年針對法官信任度做調查，屢屢宣稱民眾對於法官信任度仍逾五成，然而，柯案審判長一句「台灣司法很脆弱」，凸顯在近一年幾件政治大案前，司法官也深深感受到，民眾對司法的信心早已動搖。