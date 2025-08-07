鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」
桃園前市長鄭文燦被控市長任內收賄案，桃園地院昨開庭，檢辯雙方激辯，鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」，承辦檢察官陳嘉義則以「牧羊犬」自喻強調堅持正義，其他公訴檢察官批鄭的律師淡化鄭文燦收賄五百萬的核心爭點。過程唇槍舌戰，審判長一度喊話「大家不要吵架」。
桃園地院昨開庭勘驗列為重要證據的會議音檔，庭訊中，公訴主任檢察官呂象吾不滿鄭文燦委任律師錢建榮用「奸人所害」、「入人於罪」等字眼，質疑其言論帶有煽動性、構成人身攻擊。
呂象吾批評，辯方強調鄭文燦「無違法指示」，又刻意使用情緒性字眼影射檢方、混淆視聽，形同「自創稻草人、再加以射箭」，藉此誤導媒體與旁聽民眾，淡化鄭文燦涉收賄五百萬元的核心爭點。
昨開庭勘驗二○一七年九月七日「林口工五擴大變更案會議」音檔，該會議由鄭主持，市府官員與廖家父子在場。檢方認定，鄭在該會議中獨排眾議，幫廖利用國家重大建設計畫夾帶「自辦市地重劃」。
呂象吾以時序列出申辦都市計畫變更流程，鄭明確表態會協助推動專案報行政院，也向國發會「講好了」，顯示有協助意圖，五百萬賄款與政策推動時序符合「收款後至退款前」期間，行為已構成犯罪。
另名公訴檢察官邱健盛表示，鄭於會中明指市府申請「國家重大建設」，不只是協助而是主導，對土地變更有實質影響；商人怎會冒險「丟包五百萬」到市長官邸，鄭退錢是因遭監聽才未收錢；邱強調「收錢後推動政策即已構成犯罪」，不因事後退款而無罪。
承辦檢察官陳嘉義強調，該會議未列入市府正式紀錄，因此稱為「私下會議」，不會因出席官員多，就變成官方正式會議。對於被特定媒體形容為「惡檢」，陳自喻為堅持正義的「牧羊犬」。
鄭文燦表示，檢方引用錯誤時序斷章取義，圖利收賄的指控，是對他的汙辱。律師團表示，該會議與整個開發案都依內政部營建署建議，市府是依法行政。錢建榮表示，他曾說鄭是受「奸人所害」，是指廖家父子，並非檢察官。
