京華城案／黃珊珊：對台灣司法痛心

台北地方法院昨審理台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案，下午傳喚時任台北市副市長黃珊珊（圖）作證。記者蘇健忠／攝影 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃說，京華城是個案變更，沒有列入市長室列管項目，圖利案到昨天還在討論法源問題，憑什麼收押柯文哲十二個月？

黃珊珊作證時說，市長「便當會」大多依局處專業意見裁示，依會議紀錄，京華城案不是市長室列管項目；她被列管的有一百多件，例如新冠疫情期間她就是防疫專案管理人。

黃珊珊說，她不知道市議員應曉薇與助理吳順民有拜會過彭振聲，也不知道威京集團主席沈慶京有和柯文哲見面，時任都發局長黃景茂行事曆記載有「京華城不公開晨會」她沒有印象。

黃珊珊在庭訊後受訪表示，京華城案在議員來說是座談紀錄，對市府而言不是重大政策，沒有所謂進入列管、進入晨會。

黃珊珊表示，檢方要證明犯罪不應用臆測的，也不是要證人去臆測，看到這樣的結果，她身為法律人，對台灣的司法真是滿痛心。

黃珊珊說，台北市有這麼多公務員，沒有必要把公務員都當成貪官汙吏，她要為優秀公務員感到不值，柯執政八年的光榮不應被抹殺。

民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲被濫權關押近一年才動氣，這是最沉痛的控訴。黃國昌說，最荒謬的是檢察官在法庭上說不回應，庭外竟然找北檢發布新聞稿痛罵被告，「宛如自知理虧的小孩，哭著回家找媽媽」，難道完全沒有絲毫自覺鷹犬的行徑，對於國家、法治、人權及公平正義造成的巨大傷害。