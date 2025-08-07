聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案／黃珊珊：對台灣司法痛心

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔蕭雅娟林銘翰／台北報導

台北地方法院昨審理台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案，下午傳喚時任台北市副市長黃珊珊（圖）作證。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院昨審理台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案，下午傳喚時任台北市副市長黃珊珊（圖）作證。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃說，京華城是個案變更，沒有列入市長室列管項目，圖利案到昨天還在討論法源問題，憑什麼收押柯文哲十二個月？

黃珊珊作證時說，市長「便當會」大多依局處專業意見裁示，依會議紀錄，京華城案不是市長室列管項目；她被列管的有一百多件，例如新冠疫情期間她就是防疫專案管理人。

黃珊珊說，她不知道市議員應曉薇與助理吳順民有拜會過彭振聲，也不知道威京集團主席沈慶京有和柯文哲見面，時任都發局長黃景茂行事曆記載有「京華城不公開晨會」她沒有印象。

黃珊珊在庭訊後受訪表示，京華城案在議員來說是座談紀錄，對市府而言不是重大政策，沒有所謂進入列管、進入晨會。

黃珊珊表示，檢方要證明犯罪不應用臆測的，也不是要證人去臆測，看到這樣的結果，她身為法律人，對台灣的司法真是滿痛心。

黃珊珊說，台北市有這麼多公務員，沒有必要把公務員都當成貪官汙吏，她要為優秀公務員感到不值，柯執政八年的光榮不應被抹殺。

民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲被濫權關押近一年才動氣，這是最沉痛的控訴。黃國昌說，最荒謬的是檢察官在法庭上說不回應，庭外竟然找北檢發布新聞稿痛罵被告，「宛如自知理虧的小孩，哭著回家找媽媽」，難道完全沒有絲毫自覺鷹犬的行徑，對於國家、法治、人權及公平正義造成的巨大傷害。

黃珊珊 柯文哲 黃國昌 彭振聲 沈慶京 吳順民 應曉薇 京華城案

延伸閱讀

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

柯文哲傳的關鍵訊息...「威京小沈」給了什麼？檢方問黃珊珊又撤回

影／柯文哲案黃珊珊作證：今天還在討論法源「憑什麼押他12個月？」

認真做事卻遭冠貪汙犯！關12個月到極限 柯文哲嘆：真的快吐血

相關新聞

京華城案／柯文哲嗆羅織罪名 絕不投降

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯文哲當庭嗆檢方：「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服」，...

京華城案／黃珊珊：對台灣司法痛心

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃說，京華城是個案變更，沒有列...

租廠堆毒廢液 2嫌遭地主求償1910萬

吳姓男子6年前以月租2萬元向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車陸續載運1068桶廢液至廠房堆置，尚未付租金就被...

鄭文燦當庭嗆檢「是人不是神」

桃園前市長鄭文燦被控市長任內收賄案，桃園地院昨開庭，檢辯雙方激辯，鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」，承辦檢察官陳嘉義則以...

新聞眼／司法脆弱的警鐘 誰造成？

民眾黨前主席柯文哲、桃園市前市長鄭文燦昨天都因官司開庭狠嗆檢察官，柯案審判長驚吐「台灣司法很脆弱」。去年五二○總統賴清德...

鄭文燦涉貪案勘驗會議音檔引爆攻防 審判長制止「大家不要吵架」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任期內涉貪遭訴，桃園地院今天開庭勘驗列為重要證據林口工五擴大變更案會議音檔，會中仍要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。