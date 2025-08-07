京華城案／柯文哲嗆羅織罪名 絕不投降

民眾黨前主席柯文哲（左）涉京華城圖利案昨在台北地方法院審理的休庭時間，對三名執行公訴的檢察官大爆粗口，還將盛水的水杯丟向坐在對面的檢察官席，引發法庭大騷動。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯文哲當庭嗆檢方：「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服」，並稱自己被關十二個月，體會到所謂「羅織構陷、入人於罪」。審判長則嘆：台灣司法很脆弱。台北地檢署對柯文哲對檢察官非理性言詞及舉動「表達嚴正譴責」。

台北地院昨就京華城案以證人身分傳喚台北市副市長黃珊珊、北市府前副秘書長李得全，在押的柯文哲被提訊出庭，囚車抵達法院時，柯妻陳佩琪望著囚車進入法院地下停車場，隔著鐵柵欄頻頻拭淚。

遭求重刑 柯諷比殺人還久

昨天庭審一小時後，審判長江俊彥宣布休庭十分鐘，柯忽然在法庭上罵檢察官「有沒有良心」、「逼死彭振聲太太」，並說「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服，絕對不會屈服」。柯除當場爆粗口、丟擲水杯，在盛怒之下，還把檢察官新提出的廿頁補充理由書繕本往上拋，形成法院審案少見「狀紙滿天飛」奇觀。

後續開庭時，江俊彥之後請檢、辯兩方對柯的行為表示意見，柯先發言。柯文哲說，在看守所看管中閔的書「大學的脊梁」，書裡提到「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他被關十二個月，完全體會了這十二個字。

柯文哲說，檢察官搜索他家，扣走電腦、手機，再從裡面找資料「要是我去扣賴清德、民進黨中央的電腦，不用一年很多人都要坐牢」，柯還說，檢方對他求刑廿八年六月「在開玩笑嗎？」台灣現在實質廢死「強姦殺人都沒有那麼久」。

北檢檢察官林俊廷表示，檢方擔心影響證人，不希望證人看到被告和檢察官吵架，因此未回應，但柯仍不斷辱罵，支持者也在後方附和。

柯連喊三次：什麼世界啊

江俊彥指出，合議庭有審視柯文哲的羈押原因及必要性，不過，也要尊重高院裁定羈押的意旨與事證，後續審理會就羈押原因、必要性再做不同處理；江還說：「畢竟台灣的司法已經很脆弱了」。

此時柯文哲又舉手發言說，他已被關十二個月，律師和檢察官還在爭執把他押起來的圖利罪有沒有法源，連喊三次「這是什麼世界啊？」

柯文哲也附和江俊彥的說法說「法官說得對，台灣司法已經很脆弱了」、「我是選過總統的人，我也希望台灣好啊」，並指檢察官唾面自乾「讓鏡新聞這樣搞，台灣人民怎麼相信司法？」

柯文哲不雅粗口的時點，在公訴檢察官廖彥鈞提示一分由北市政府處提供的公文，公文上有柯手寫便利貼「TO彭副：京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。檢方詢問李得全是否看過這紙便利貼？李證稱沒有。

台北地檢署指出，柯文哲對檢察官非理性言詞及舉動「本署表達嚴正譴責」，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人，檢察官人身安全與執行職務之尊嚴，應受保障。