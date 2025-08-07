鄭文燦涉貪案勘驗會議音檔引爆攻防 審判長制止「大家不要吵架」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任期內涉貪遭訴，桃園地院今天開庭勘驗列為重要證據林口工五擴大變更案會議音檔，會中仍要求廖家父子必須取得百分百地主同意的天條，否決同步解編山坡地要求；檢察官陳嘉義蒞庭則以「牧羊犬」自喻「堅守正義不畏攻擊」。

今天準備程序勘驗2017年9月7日「林口工五工業區擴大變更案會議」的音檔及譯文，歷時近57分長度快速地在75分鐘內完成，由於檢方認為鄭文燦於會議中獨排眾議，在這場會議幫廖利用國家重大建設計畫夾帶「自辦市地重劃」列為重要證據，檢辯一度唇槍舌戰，引起審判長直喊話「大家不要吵架、聚焦勘驗內容」。

主任檢察官呂象吾說明時，以時序圖列出申辦都市計畫變更階段流程，指鄭明確表態會協助推動專案報行政院也向國發會「講好了」，顯示有協助的意圖，同時500萬賄款與政策推動時序「收款後至退款前」期間，鄭有職務行為已構成犯罪，指辯方持續勘驗是混淆焦點。

公訴檢察官邱健盛以3點說明，表示鄭文燦於會中明確指出市府申請「國家重大建設」不只是協助而是主導，對土地變更有實質影響、辯方批起訴不實，但內容是根據監聽逐字記錄，無所謂「捏造」、「丟包論」不合理，商人怎會冒險「丟包500萬」到市長官邸，鄭會退錢是因為發現被監聽才未收錢；他強調「收錢後推動政策即已構成犯罪」，不因事後退款而無罪，根本有損公務員廉潔形象。

陳嘉義也針對辯方質疑逐一回應，針對會議紀錄僅節錄重點部分，他認為方便聚焦攻防焦點，並未扭曲事實、至於「私下會議」指的是官方會議無正式紀錄，並未使用「密室」字眼，同時也反駁辯方所指「被丟包陷害」的說法；他自喻為「牧羊犬」，不做懦弱綿羊、不濫權野狼；表示承辦本案是為了維護公務體系的廉潔與正義，認為媒體監督雖嚴苛，但有助司法透明，願意接受批評，他會堅守檢察官紫袍象徵的價值與正義，不會被攻擊所動搖。

鄭文燦以10點說明為己辯駁，首先駁斥檢方引用錯誤時序，斷章取義、誤導事實。他身為市長不可能為錢從政，檢方圖利收賄的指控，痛批這是對他個人人格的汙辱，強調清廉從政、依法行政，呼籲檢方應回歸完整事證，勿以片段語句構築錯誤起訴基礎。

律師團則說，會議及整個開發案規劃都是依照內政部營建署的建議，市府始終堅持依法行政、不妥協、不配合個人利益，不但未讓廖俊松如願，反讓他的開發計畫更困難。起訴書卻刻意剪裁市長鄭文燦的發言，忽略市府整體討論脈絡與程序，導致外界誤認鄭文燦有配合或妥協行為，同時也藉此會議的內容，強力反駁鄭涉貪收賄不法指控，認為勘驗結果反而證明鄭的清白。