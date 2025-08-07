調查局偵辦中企違法來台挖角 驚見規模之首的航嘉馳源

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

半導體、IC設計及相關產業鏈是關鍵核心技術，但近來卻成為中企鎖定挖角對象，調查局自7月15日至8月6日規劃10個外勤處站，辦16家陸企來台挖角高科技人才案，共搜索70處所，約談120人，包括產業規模為中國之首、世界排名第五的航嘉馳源電氣公司。

調查局偵辦中企挖角企業名單如下：

中企上海市芯視達科技有限公司，主營圖像傳感器及積體電路晶片研發，在美國、香港及韓國等地均設有研發中心與分支機構，總部設於中國上海。該公司卻以香港商做為掩護，假藉僑外資身分透過國人在臺設立辦事處，在台從事人才挖角。

中企航嘉馳源電氣股份有限公司主營IT產品及電力、電子系統研發、設計、製造及銷售，產業規模為中國之首、世界第五。該公司透過國人繞道香港，以假藉僑外資身分在臺成立分公司後，未經我國政府許可即在臺招募PC電源工程師，非法在台從事人才挖角活動。

中企蘇州納芯微電子股份有限公司，主營感測器、信號鏈晶片設計，為中國近期因應美國管制措施，推動半導體供應鏈併購重組政策之著名併購整合案例。該公司未經我主管機關許可，即透過國人在台私設營業據點，從事人才挖角及業務活動。

中企北京集創北方科技股份有限公司，主營顯示晶片及電源管理晶片設計、研發，110年市佔率位居中國首位，於該產業佔有重要地位，總部設於中國北京。該公司甫於110年因在台非法從事人才挖角被偵辦，竟又另起爐灶，透過旗下子公司未合法向我國政府申請設立分公司或辦事處，卻以在台私設營業據點、假藉僑外資身分方式在台從事人才挖角。

中企勝宏科技股份有限公司為全球最大之高密度多層顯卡印刷電路板製造商，並在中國深圳證券交易所掛牌上市，市值於該產業居首位。該公司未經我國政府許可，即透過國人在臺私設據點，挖角我科技人才。

中企歌爾股份有限公司，主營聲學精密零組件及智能音箱研發、製造，並在中國深圳證券交易所掛牌上市，在全球設有多個分公司，營收逾千億人民幣。該公司未經我政府許可，透過國人在台設立公司，招募、挖角我光電研發工程師，非法在台從事業務活動。

中企世紀互聯集團控股公司，主營第三方數據中心服務，居中國產業領先地位，並於美國納斯達克掛牌上市。該公司未經我政府許可，即透過國人繞道香港，以「僑外資」身分在台設立分公司，並在社群平台招募挖角研發工程師，非法在台從事業務活動。

調查局偵辦中企來台定挖角高科技人才。圖／調查局提供
調查局偵辦中企來台定挖角高科技人才。圖／調查局提供
調查局偵辦中企來台定挖角高科技人才。圖／調查局提供
調查局偵辦中企來台定挖角高科技人才。圖／調查局提供

