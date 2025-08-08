租廠堆毒廢液 2嫌遭地主求償1910萬

台南地方法院。圖／聯合報系資料照片 吳姓男子6年前以月租2萬元向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車陸續載運1068桶廢液至廠房堆置，尚未付租金就被查獲，經採樣送驗廢液屬強酸的有害事業廢棄物，地主提告向吳男及郭男，請求連帶給付清除費及租金共1910萬多元，台南地方法院裁准。

地主2018年9月12日與吳男簽訂廠房租賃契約，同年10月1日起以月租2萬元承租廠房，隨後吳男以每天9000元代價，指示郭男連續6天載運廢棄物至廠房堆置，後經警環查獲，廠內共堆置裝有廢液的貝克桶317桶、鐵桶747桶及塑膠桶4桶，經採樣送驗，廢液閃火點小於40℃、PH<1.0，屬有害事業廢棄物。

檢方偵辦發現這些廢液為表面處理、製油等廢棄物，吳男、郭男涉犯廢棄物清理法，郭獲緩起訴處分1年，並向公庫支付5萬元，吳被訴後，一審判刑1年4月，犯罪所得114萬多元沒收。地主涉未經許可提供土地堆置廢棄物罪嫌，獲緩起訴處分1年。

地主提告求償清除費用1816萬9000元及47個月租金94萬元，合計1910萬9000元。台南地院認為，租約載明僅限堆放合法工業用油，且郭男等人堆置廢棄物時，地主曾因味道刺鼻而提出質疑，吳男則以添加劑和原料為由搪塞，地主因廢棄物味道刺鼻遭鄰居抗議，要求吳男盡速搬走廢棄物，吳男要求1個月時間處理，但尚未搬走即被查獲。法官認為地主已盡力防止損害發生，求償裁准。