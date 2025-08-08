聽新聞
0:00 / 0:00

租廠堆毒廢液 2嫌遭地主求償1910萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南地方法院。圖／聯合報系資料照片
台南地方法院。圖／聯合報系資料照片
吳姓男子6年前以月租2萬元向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車陸續載運1068桶廢液至廠房堆置，尚未付租金就被查獲，經採樣送驗廢液屬強酸的有害事業廢棄物，地主提告向吳男及郭男，請求連帶給付清除費及租金共1910萬多元，台南地方法院裁准。

地主2018年9月12日與吳男簽訂廠房租賃契約，同年10月1日起以月租2萬元承租廠房，隨後吳男以每天9000元代價，指示郭男連續6天載運廢棄物至廠房堆置，後經警環查獲，廠內共堆置裝有廢液的貝克桶317桶、鐵桶747桶及塑膠桶4桶，經採樣送驗，廢液閃火點小於40℃、PH<1.0，屬有害事業廢棄物。

檢方偵辦發現這些廢液為表面處理、製油等廢棄物，吳男、郭男涉犯廢棄物清理法，郭獲緩起訴處分1年，並向公庫支付5萬元，吳被訴後，一審判刑1年4月，犯罪所得114萬多元沒收。地主涉未經許可提供土地堆置廢棄物罪嫌，獲緩起訴處分1年。

地主提告求償清除費用1816萬9000元及47個月租金94萬元，合計1910萬9000元。台南地院認為，租約載明僅限堆放合法工業用油，且郭男等人堆置廢棄物時，地主曾因味道刺鼻而提出質疑，吳男則以添加劑和原料為由搪塞，地主因廢棄物味道刺鼻遭鄰居抗議，要求吳男盡速搬走廢棄物，吳男要求1個月時間處理，但尚未搬走即被查獲。法官認為地主已盡力防止損害發生，求償裁准。

廢棄物 曳引車

延伸閱讀

人行道垃圾桶不是誰都能丟？計程車運將吃飽扔便當盒 竟收違規罰單

他租廠房堆置上千桶有害廢液被抓 還得賠償1910萬清除費及租金

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

新竹左岸工程挖出廢棄物 市府：追查來源開罰

相關新聞

京華城案／柯文哲嗆羅織罪名 絕不投降

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯文哲當庭嗆檢方：「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服」，...

京華城案／黃珊珊：對台灣司法痛心

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃說，京華城是個案變更，沒有列...

鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」

桃園前市長鄭文燦被控市長任內收賄案，桃園地院昨開庭，檢辯雙方激辯，鄭文燦當庭嗆「檢察官是人不是神」，承辦檢察官陳嘉義則以...

新聞眼／司法脆弱的警鐘 誰造成？

民眾黨前主席柯文哲、桃園市前市長鄭文燦昨天都因官司開庭狠嗆檢察官，柯案審判長驚吐「台灣司法很脆弱」。去年五二○總統賴清德...

租廠堆毒廢液 2嫌遭地主求償1910萬

吳姓男子6年前以月租2萬元向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車陸續載運1068桶廢液至廠房堆置，尚未付租金就被...

鄭文燦涉貪案勘驗會議音檔引爆攻防 審判長制止「大家不要吵架」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任期內涉貪遭訴，桃園地院今天開庭勘驗列為重要證據林口工五擴大變更案會議音檔，會中仍要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。