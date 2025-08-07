快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

永欣車業爆內鬼侵A5千萬貨款 神鬼女會計50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談陳女、丈夫黃志明及兒子3人到案，台北地檢署複訊後依業務侵占罪命陳女50萬元交保、黃男與兒子訊後請回。

永欣車業為知名山葉及光陽經銷商，主要進口重型機車，從事新舊車買賣等業務。永欣車近來發發現帳目異常，帳款短少，懷有公司有內鬼會計製作假帳、涉侵占貨款，因此向新北市調查處板橋站提告。

檢調追查，63歲的陳惠儀擔任永欣、永鑫會計多年，深受老闆信任，竟於2018至2022年間，侵吞經銷商未入帳的貨款高達5千萬元，陳女取得貨款後涉透過丈夫、兒子購買位於宜蘭的不動產，並支付現金2百多萬元。

永欣車業女會計陳惠儀涉侵占5千萬貨款被檢方諭令50萬交保。記者陳正興／攝影
永欣車業女會計陳惠儀涉侵占5千萬貨款被檢方諭令50萬交保。記者陳正興／攝影

侵占

延伸閱讀

台積電內鬼工程師外洩二奈米技術...3人不服被押提抗告 全遭駁回確定

自家人也搖頭…台積電驚爆內鬼洩密案 日網狂批：日本半導體完了

台積電內鬼「花上億買2豪宅」 網諷：準時上下班成破綻！

台積電2奈米機密疑遭內鬼外洩 涉案工程師傳購豪宅引檢調追查金流

相關新聞

「我不是為錢從政！」 鄭文燦出庭怨人格遭汙辱、清白被誤解

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今開庭勘驗列為關鍵證據的會議音檔譯文，鄭以23分鐘發表長達7800字...

鄭文燦涉貪案勘驗會議音檔引爆攻防 審判長制止「大家不要吵架」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任期內涉貪遭訴，桃園地院今天開庭勘驗列為重要證據林口工五擴大變更案會議音檔，會中仍要求...

調查局偵辦中企違法來台挖角 驚見規模之首的航嘉馳源

半導體、IC設計及相關產業鏈是關鍵核心技術，但近來卻成為中企鎖定挖角對象，調查局自7月15日至8月6日規劃10個外勤處站...

永欣車業爆內鬼侵A5千萬貨款 神鬼女會計50萬交保

調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談...

出軌被爆料...移工懷恨被破壞婚姻放火燒死同鄉 重判15年6月

彰化縣菲律賓籍移工尼克2023年11月間因不滿另一名同鄉移工格雷恩透過臉書告訴妻子他在台有女友一事，竟買汽油放火燒宿舍，...

鄭文燦律師團驚爆檢神速勘驗5天起訴 遭質疑「不合理」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪，桃園地院今開庭審理，律師團強烈質疑檢方偵查程序瑕疵，明列檢察官陳嘉義勘驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。