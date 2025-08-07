「我不是為錢從政！」 鄭文燦出庭怨人格遭汙辱、清白被誤解

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今開庭勘驗列為關鍵證據的會議音檔譯文，鄭以23分鐘發表長達7800字的10點陳述，強調自己擔任市長絕非為了「拿錢」，痛批檢方起訴書內容錯誤，羈押期間媒體報導失真，對他人格造成嚴重傷害。

鄭文燦首先指出主任檢察官呂象吾提及時序圖有重大錯誤，說明內政部於2018年2月22日即已發函認定符合都市計畫變更要件，與檢方所稱2018年5月11日的認定不符。他強調，市府是在今天勘驗的9月7日會議後才提出申請，並於10月12日簽核、10月13日發函行政院，整個流程依法進行，無任何圖利行為。

他進一步說明，工五擴大案的都市計畫變更需符合都市計畫法規定，並取得「國家重大建設」或「經濟發展」認定，內政部最終回覆同意個案變更，僅具法律效果於是否符合申請資格，並不涉及是否可自辦市地重劃或豁免地主同意門檻。

鄭文燦強調，今天勘驗的9月7日會議中，他多次重申「必須百分之百地主同意」才能自辦市地重劃，這是法令明文規定，非市府可任意放寬。他痛批檢方將此會議內容「剪裁、錯誤解釋」，甚至虛構出合意對價的職務行為，與事實完全不符。

「農業區變更只有兩條路：區段徵收或百分之百地主同意。」鄭文燦表示，自己擔任市長8年，熟知法令規定，不可能為特定人士「解套」；他指出，檢方對法令理解與其認知不符，導致起訴書內容偏離事實。

他也提到，工五擴大案的都市計畫內容早在他上任前就已取得個案變更資格，市府僅依既定程序推動都市縫合與墓地遷移，並無任何「夾帶」或圖利行為，即使地主無法達成百分之百同意，市府也會依法改採區段徵收。

鄭文燦痛批，檢方將比喻「大人抱小孩、小孩抱球過河」誤解為圖利暗示，完全忽略會議結論與法令規範。他強調，市府與營建署、公務員在歷次會議中立場一致，依法行政，未曾因廖俊松陳情而改變政策。

他最後表示「一個市長不可能忙了1、2年，目的是為了拿錢，這是對個人人格的汙辱。」他坦言，歷次開庭心情起伏很大，尤其是收押禁見期間，媒體的報導與偵訊內容完全不符，令他感慨萬千。