快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

聽新聞
0:00 / 0:00

「我不是為錢從政！」 鄭文燦出庭怨人格遭汙辱、清白被誤解

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今開庭勘驗列為關鍵證據的會議音檔譯文，鄭以23分鐘發表長達7800字的10點陳述，強調自己擔任市長絕非為了「拿錢」，痛批檢方起訴書內容錯誤，羈押期間媒體報導失真，對他人格造成嚴重傷害。

鄭文燦首先指出主任檢察官呂象吾提及時序圖有重大錯誤，說明內政部於2018年2月22日即已發函認定符合都市計畫變更要件，與檢方所稱2018年5月11日的認定不符。他強調，市府是在今天勘驗的9月7日會議後才提出申請，並於10月12日簽核、10月13日發函行政院，整個流程依法進行，無任何圖利行為。

他進一步說明，工五擴大案的都市計畫變更需符合都市計畫法規定，並取得「國家重大建設」或「經濟發展」認定，內政部最終回覆同意個案變更，僅具法律效果於是否符合申請資格，並不涉及是否可自辦市地重劃或豁免地主同意門檻。

鄭文燦強調，今天勘驗的9月7日會議中，他多次重申「必須百分之百地主同意」才能自辦市地重劃，這是法令明文規定，非市府可任意放寬。他痛批檢方將此會議內容「剪裁、錯誤解釋」，甚至虛構出合意對價的職務行為，與事實完全不符。

「農業區變更只有兩條路：區段徵收或百分之百地主同意。」鄭文燦表示，自己擔任市長8年，熟知法令規定，不可能為特定人士「解套」；他指出，檢方對法令理解與其認知不符，導致起訴書內容偏離事實。

他也提到，工五擴大案的都市計畫內容早在他上任前就已取得個案變更資格，市府僅依既定程序推動都市縫合與墓地遷移，並無任何「夾帶」或圖利行為，即使地主無法達成百分之百同意，市府也會依法改採區段徵收。

鄭文燦痛批，檢方將比喻「大人抱小孩、小孩抱球過河」誤解為圖利暗示，完全忽略會議結論與法令規範。他強調，市府與營建署、公務員在歷次會議中立場一致，依法行政，未曾因廖俊松陳情而改變政策。

他最後表示「一個市長不可能忙了1、2年，目的是為了拿錢，這是對個人人格的汙辱。」他坦言，歷次開庭心情起伏很大，尤其是收押禁見期間，媒體的報導與偵訊內容完全不符，令他感慨萬千。

鄭呼籲檢方與社會各界，應全面檢視會議紀錄與法令規定，勿以片段字句推論圖利行為，才能真正還原事實真相。

海基會前董事長鄭文燦涉嫌貪汙案，桃園地院今天上午進行準備程序，鄭文燦備妥7800字的10點說明，強調自己擔任市長絕非為了「拿錢」，痛批檢方起訴書內容錯誤，簡直是汙辱他的人格。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉嫌貪汙案，桃園地院今天上午進行準備程序，鄭文燦備妥7800字的10點說明，強調自己擔任市長絕非為了「拿錢」，痛批檢方起訴書內容錯誤，簡直是汙辱他的人格。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦開完庭後，在律師何祖舜陪同下離開法院。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦開完庭後，在律師何祖舜陪同下離開法院。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦開完庭後，在律師何祖舜陪同下離開法院。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦開完庭後，在律師何祖舜陪同下離開法院。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 都市計畫

延伸閱讀

鄭文燦律師團驚爆檢神速勘驗5天起訴 遭質疑「不合理」

外界批他「惡檢」 陳嘉義以「牧羊犬」自喻堅守正義不畏攻擊

影／涉貪案今8度開庭 鄭文燦面露笑意開庭前壓線抵達

鄭文燦愛將朱松偉連威而鋼都貪 13年牢飯減為10年4月理由曝光

相關新聞

「我不是為錢從政！」 鄭文燦出庭怨人格遭汙辱、清白被誤解

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今開庭勘驗列為關鍵證據的會議音檔譯文，鄭以23分鐘發表長達7800字...

鄭文燦涉貪案勘驗會議音檔引爆攻防 審判長制止「大家不要吵架」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任期內涉貪遭訴，桃園地院今天開庭勘驗列為重要證據林口工五擴大變更案會議音檔，會中仍要求...

調查局偵辦中企違法來台挖角 驚見規模之首的航嘉馳源

半導體、IC設計及相關產業鏈是關鍵核心技術，但近來卻成為中企鎖定挖角對象，調查局自7月15日至8月6日規劃10個外勤處站...

永欣車業爆內鬼侵A5千萬貨款 神鬼女會計50萬交保

調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談...

出軌被爆料...移工懷恨被破壞婚姻放火燒死同鄉 重判15年6月

彰化縣菲律賓籍移工尼克2023年11月間因不滿另一名同鄉移工格雷恩透過臉書告訴妻子他在台有女友一事，竟買汽油放火燒宿舍，...

鄭文燦律師團驚爆檢神速勘驗5天起訴 遭質疑「不合理」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪，桃園地院今開庭審理，律師團強烈質疑檢方偵查程序瑕疵，明列檢察官陳嘉義勘驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。