出軌被爆料...移工懷恨被破壞婚姻放火燒死同鄉 重判15年6月

彰化縣菲律賓籍移工尼克2023年11月間因不滿另一名同鄉移工格雷恩透過臉書告訴妻子他在台有女友一事，竟買汽油放火燒宿舍，想燒死格雷恩，還持鐮刀朝葛雷恩猛砍，並波及其他移工，造成連同尼克等4人燒傷送醫，格雷恩傷重身亡，彰化地方法院國民法官今天重判尼克 15年6個月徒刑。

和美鎮一家紡織公司前年11月23日凌晨0時移工宿舍發生大火，宿舍內30多名移工倉皇逃出，其中4人受傷送醫，檢警查出這起火警竟是一起預謀仇殺縱火案，彰化地方法院今天下午進行國民法官審理宣判。

32歲菲律賓籍移工尼克2023年初返回菲律賓欲挽回和分居妻子的婚姻時，卻得知格雷恩（43歲）曾透過臉書告訴妻子他在台有女友一事，讓尼克心生怨恨，返台後即伺機報仇，於同年11月間預先買了汽油、瓦斯噴燈等物，連同鐮刀藏放在公司員工宿舍房內。

尼克在同年11月23日凌晨0時趁格雷恩和另一名室友熟睡時，朝房內潑灑汽油後，以瓦斯噴燈點火，隨即自外拉住房門阻止格雷恩和室友二人逃出來，甚至在格雷恩拉開房門時，持鐮刀往其頭肩揮砍，迫使格雷恩不得不退回房內，再二度繼續朝屋內潑汽油，助長火勢。

雖格雷恩和室友二人最後有逃出，但格雷恩的顏面、身體、手腳有二度到第三度燒灼傷、吸入性燒灼傷、頭肩到左上臂後側、前胸、右手掌小指均被砍傷，右手掌還被砍到開放性骨折，送醫急救24天後仍因小腦出血壞死、多重器官衰竭死亡。

而格雷恩同房室友的手腳、雙耳、上背部、右腹部等8%身體部位也有第二度燒灼傷，倖免於難。尼克縱火時也曾到另一間房用易燃液把熟睡中的另一名移工潑醒，讓此移工心生畏懼，而尼克自己也燒傷送醫。