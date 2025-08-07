鄭文燦律師團驚爆檢神速勘驗5天起訴 遭質疑「不合理」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪，桃園地院今開庭審理，律師團強烈質疑檢方偵查程序瑕疵，明列檢察官陳嘉義勘驗案關會議錄音譯文的日期，竟在檢察事務官完成前，且在勘驗後短短4天內就完成逾200餘頁起訴書，第5天偵結，時程之快令人懷疑是否早有預設立場之嫌。

律師錢建榮表示，6次會議譯文先由4名檢察事務官分別於2024年8月19至25日間製作完成，再交由檢察官陳嘉義進行勘驗，但根據卷證署押日期可知，檢方於去年8月23日完成「複勘」日期，竟能早於2名檢事官同月24、25日的「初勘」紀錄，同時也批起訴書完成於同月26日，27日就偵結起訴，其中還有假日，質疑檢方起訴草率且倉促。

錢建榮指出，起訴指稱鄭文燦於2017年9月7日會議「中途進入、獨排眾議」，要求將特定山坡地列入國家重大建設並解編土地限制，配合廖家父子的訴求。然而從今天勘驗會議錄音譯文結果來看，鄭文燦因公務遲到，進場時會議內容已大致成形，且市府幕僚早已否決廖家要求的「同步解編」方案；再根據紙本記錄記載「山坡地解編需待全案土地開發完成並設置滯洪池等設施後，另案辦理」，完全不可能與廖家要求的「同步進行」相符，卻被檢方扭曲成「市長當場裁示通過」。

他重申，市府所提將市府主導41公頃土地與廖的9.12公頃併報列為「國家重大建設」，完全是依內政部營建署於2017年3月31日會議指示辦理，市府僅配合，無從主導或決定。其中所提的41公頃基地與廖家所提9.12公頃土地雖同列計畫，但法律上仍須地主百分之百同意，無法以「國家建設」名義排除土地取得限制。

對於起訴書將「報列國家重大建設」錯誤解讀為市府能協助廖家取得合法開發權，並由此推論出對價關係，錢建榮也痛批此論「荒謬至極」，強調「即便送件成功，廖家仍需逐一取得地主同意，市府從未協助解套。」

錢建榮也澄清，「鄭文燦遭奸人所害」說法，強調「奸人」並非指的是檢察官，而是指供詞反覆的廖家父子，未來在訴訟過程中將透過交互詰問和勘驗偵訊光碟可知，廖家父子證詞從一開始非常有利於鄭，到後面被多次「洗筆錄」，直到羈押期間仍持續被洗，洗到不利於鄭為止，至於檢方於法庭上自己對號入座是「奸人」，讓他覺得很冤枉。