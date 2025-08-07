柯文哲傳的關鍵訊息...「威京小沈」給了什麼？檢方問黃珊珊又撤回

快訊

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利弊案，今下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃珊珊說，市長便當會大多依局處專業意見做裁示，且依會議紀錄，京華城案不是市長室列管項目，至於柯傳訊黃「威京小沈，已給過」一事，檢察官問題一出，黃珊珊還沒有回答，即被柯文哲律師異議，檢方也撤回問題。

黃珊珊是由柯文哲聲請主詰問，黃珊珊作證指出，她從2019年10月16日擔任台北市副市長，至2022年8月辭職，主要負責督導警消、民政、社會局、產發局、法務局；前副市長蔡炳坤負責教育、文化、觀傳、體育等；前副市長彭振聲督導都發局、工務局、捷運局等。

黃珊珊說，京華城容積率相關業務是由彭振聲督導，而她沒有被柯文哲交辦處理京華城案；她也是府會總聯絡人，議員與市長座談會（俗稱便當會）是讓議員有機會反映關心事項，她每一場都有參加，總共參與過數十場。

她指出，便當會之前，議員會提出反映事項，府內機要組再提供給各局處預先準備相關意見，作成「提報單」給市長、副市長、府會聯絡人等作為參考，而至於便當會「會前會」市長不會參加，「連我都不會參加」。

2021年8月10日柯文哲、台北市議員應曉薇座談會會議紀錄，市府回應事項寫道「本案請彭副市長擔任PM（專案管理人）」，並由業者提供資料，盡速送都委會大會審議。黃珊珊說，柯文哲講求效率，便當會約3到5分鐘會決定一個議員建議事項，且市長大部分會尊重局處專業意見來做裁示。

黃珊珊指出，便當會市府對於議員建議事項的回應，大多由各局處自行管考，除非跨局處、重大案件才會由市長室會議列管，京華城是個案變更，依會議紀錄是沒有列入市長室列管項目，而她自己有被列管100多件，例如新冠疫情期間，她就是防疫大PM。

她說，市長室專案列管的PM與便當會PM不一樣，市長室專案列管案件是預算龐大、跨局處的大型市政、重大施政建設，便當會PM僅是要有一個人去追蹤、管考，並不是要PM按照議員建議去執行。

黃珊珊回答檢察官反詰問時，表示市長便當會前不見得會事先知悉各局處的意見，加上那段時間都在防疫，會議很多、非常忙碌，大多都是現場處理，提報單是放在桌上，市長也多依局處提報單來裁示。

檢察官再問都發局、都委會是2個不同單位，為什麼應曉薇是針對都委會幕僚提出意見，市府卻是交由都發局提供研擬意見？為何市長要依都發局意見來做裁示？便當會當日市長是否有讓都委會回應？黃珊珊均答，太久記不得了、不清楚、沒有印象。

黃珊珊也表示，她不知道應曉薇、吳順民有拜會過彭振聲，也不知道威京集團主席沈慶京有親自和柯文哲見面，對於時任都發局長黃景茂行事曆記載2020年2月21日上午有一場「京華城不公開晨會」也沒有印象。

黃珊珊說，晨會有固定的議程，均為重要、重大的事件，例如東區門戶計畫、錢櫃大火等，她印象中沒有不公開的晨會，「如果不公開那就不叫晨會」，可能只是各局處首長向市長報告。

檢察官最後問及柯文哲曾於2023年11月3日傳訊息給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」的原因，黃尚未回答，柯文哲律師立即異議，認為問題已超出主詰問的範圍，檢方則決定撤回問題。

台北地方法院上午審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊（圖）作證。黃珊珊是柯文哲的辯護人聲請傳喚，由於檢方就柯所涉政治獻金侵占6834萬元案，也聲請傳喚黃作證。記者蘇健忠／攝影
