徐巧芯大姑夫婦涉詐 今出庭應訊後杜秉澄突喊「徐巧芯叫我認罪的」
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉詐，一審分別被重判15年、10年，並上訴高院。高院今天審理是否繼續羈押準備程序，庭訊結束後2人分別被帶上囚車離去，杜秉澄離去時看見媒體，突然大喊「徐巧芯叫我認罪的」。
杜秉澄夫婦與徐巧芯助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬，由於高院先前裁定杜秉澄、劉向婕羈押時，杜秉澄並未坦承犯行，今天在庭上也沒有提到被徐巧芯要求認罪一事，僅劉向婕則坦承洗錢部分犯行。
北院判決內容表示，詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮杜秉澄，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，杜與劉共同招募林于倫加入，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。
