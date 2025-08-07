徐巧芯大姑夫婦涉詐 今出庭應訊後杜秉澄突喊「徐巧芯叫我認罪的」

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉詐，一審分別被重判15年、10年，並上訴高院。高院今天審理是否繼續羈押準備程序，庭訊結束後2人分別被帶上囚車離去，杜秉澄離去時看見媒體，突然大喊「徐巧芯叫我認罪的」。

杜秉澄夫婦與徐巧芯助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬，由於高院先前裁定杜秉澄、劉向婕羈押時，杜秉澄並未坦承犯行，今天在庭上也沒有提到被徐巧芯要求認罪一事，僅劉向婕則坦承洗錢部分犯行。