影／柯文哲案黃珊珊作證：今天還在討論法源「憑什麼押他12個月？」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃作證完說，沒有必要把公務員都當成貪官汙吏，圖利案到今天還在討論法源的問題，憑什麼收押柯文哲12個月？

黃珊珊表示，她作證就是說明台北市政府對議員陳情的所有流程，「京華城案」在議員來說就是一個座談紀錄，對市府而言卻不是重大政策，沒有所謂進入列管、所謂的進入晨會。

黃說，檢方最後結論時扭曲她的話「說我說京華城是重要的、要進晨會」她有當庭跟法官反駁檢察官的詰問，對有這麼多人在聽檢方還扭曲陳述，很不應該。

黃珊珊表示，今天作證檢察官問的很多事不是她的業管，檢方卻要她去臆測別人的想法，檢方要證明犯罪，不應用臆測的，也不是要證人去臆測；她說，檢察官用完全不相關的問題問證人，看到這樣的結果，身為法律人對台灣的司法真是蠻痛心的。

黃珊珊說，與柯文哲共事的後面5年，尤其那幾年是疫情最嚴重的時期，從早上晨會、防疫會議到下午的防疫記者會，市府共列管1萬9000件案子，對市長來說，這才是要守護的，個案就交由各局處依職權依法行政。

黃珊珊說，台北市有這麼多公務員，沒有必要把公務員都當成貪官汙吏一一受到不公平的對待，她曾在市府工作，要為優秀公務員感到不值，執政8年的光榮不應被抹煞。