死囚連佐銘關押近25年 再審時盼再給一次機會

因殺人勒贖被判死刑的連佐銘，關押至今將近25年，今天連佐銘申請再審時向法官表示，自己關押已經20多年，知道錯了，希望社會再給他一次機會。

2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決出爐後，人權團體為目前等待執行的36名死囚全數聲請再審、非常上訴，今天連佐銘向法官表示知道錯了，希望社會再給他一次機會。戴著手銬腳鐐的連佐銘在離去時面對記者詢問「20幾年來會不會很後悔？」「當初開庭時不是要求判死刑嗎？」，連佐銘均未做回應，僅向記者鞠躬表示「謝謝」。