死囚連佐銘關押近25年 再審時盼再給一次機會
因殺人勒贖被判死刑的連佐銘，關押至今將近25年，今天連佐銘申請再審時向法官表示，自己關押已經20多年，知道錯了，希望社會再給他一次機會。
2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決出爐後，人權團體為目前等待執行的36名死囚全數聲請再審、非常上訴，今天連佐銘向法官表示知道錯了，希望社會再給他一次機會。戴著手銬腳鐐的連佐銘在離去時面對記者詢問「20幾年來會不會很後悔？」「當初開庭時不是要求判死刑嗎？」，連佐銘均未做回應，僅向記者鞠躬表示「謝謝」。
連佐銘於2001年因失業缺錢，認為國中林姓同學家中有錢，約出將對方灌醉後殺害，並向家屬勒贖300萬元，取款時被捕，2005年遭判死刑定讞。連佐銘從25歲就被羈押關押至今，期間接受媒體訪問時表示，如果終身監禁不得假釋，未沒有希望，倒不如一槍殺了我，隔年受訪時形容在監獄的生活，感覺就像每天發生火災，一覺醒來就什麼都沒有的那種感覺，我們就是沒有未來的人。
