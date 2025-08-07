快訊

死囚連佐銘關押近25年 再審時盼再給一次機會

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

因殺人勒贖被判死刑的連佐銘，關押至今將近25年，今天連佐銘申請再審時向法官表示，自己關押已經20多年，知道錯了，希望社會再給他一次機會。

2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決出爐後，人權團體為目前等待執行的36名死囚全數聲請再審、非常上訴，今天連佐銘向法官表示知道錯了，希望社會再給他一次機會。戴著手銬腳鐐的連佐銘在離去時面對記者詢問「20幾年來會不會很後悔？」「當初開庭時不是要求判死刑嗎？」，連佐銘均未做回應，僅向記者鞠躬表示「謝謝」。

連佐銘於2001年因失業缺錢，認為國中林姓同學家中有錢，約出將對方灌醉後殺害，並向家屬勒贖300萬元，取款時被捕，2005年遭判死刑定讞。連佐銘從25歲就被羈押關押至今，期間接受媒體訪問時表示，如果終身監禁不得假釋，未沒有希望，倒不如一槍殺了我，隔年受訪時形容在監獄的生活，感覺就像每天發生火災，一覺醒來就什麼都沒有的那種感覺，我們就是沒有未來的人。

因殺人勒贖被判死刑的連佐銘（左），關押至今將近25年，今天連佐銘申請再審時向法官表示，自己關押已經20多年，知道錯了，希望社會再給他一次機會。記者潘俊宏／攝影

認真做事卻遭冠貪汙犯！關12個月到極限 柯文哲嘆：真的快吐血

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利弊案，今下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。庭末，柯文哲表示，他擔任...

徐巧芯叫我認罪的！ 涉詐姊夫杜秉澄押解時突對媒體怒吼

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

影／柯文哲案黃珊珊作證：今天還在討論法源「憑什麼押他12個月？」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃作證完說，沒有必要把公務員都...

柯文哲傳的關鍵訊息...「威京小沈」給了什麼？檢方問黃珊珊又撤回

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利弊案，今下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。黃珊珊說，市長便當會大多...

阿里山林鐵約雇人員涉圖利被判1年8月 上訴二審獲緩刑

阿里山林鐵及文資處陳姓前約雇人員負責工程採購時，被控隱瞞李姓業者未更換車廂膠條事實而撥款，讓業者圖得8萬多元不法利益，陳...

死囚連佐銘24年前謀殺同學勒贖 昔求判死今改口「盼社會再給我機會」

綁架撕票國中同學的死囚連佐銘聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，連表示已經被關了二十幾年，期間法律有所修改，去年憲判8號也...

