阿里山林鐵約雇人員涉圖利被判1年8月 上訴二審獲緩刑

阿里山林鐵及文資處陳姓前約雇人員負責工程採購時，被控隱瞞李姓業者未更換車廂膠條事實而撥款，讓業者圖得8萬多元不法利益，陳、李被訴貪汙罪嫌，一審分別判刑1年8月、2年，認判太重而上訴，二審認原審在法定刑度內裁量而駁回，但認其犯行實屬輕微，給予緩刑機會。

陳男上訴指稱，年輕識淺，擔任最基層員工，受派辦理政府採購，工程行自膠條更換工程所獲利益僅2萬7598元，機關已受補償，經減刑後量處1年8月，褫奪公權2年，仍屬情輕法重，陳男犯罪情狀尚有可憫恕之處，應有刑法第59條適用。

李男上訴說，因未有合適管道取得本案門窗膠條，擔憂工程延宕而採取便宜行事，且最終工程行獲得利益也屬輕微，尚有可憫恕之處，懇請依刑法第59條規定減輕其刑。

台南高分院指出，原判決對陳男量處有期徒刑1年8月，對李男量處有期徒刑2年，均於法定刑度內而為裁量，並適度反應2人整體犯罪行為不法與罪責程度及對其施以矯正必要性，與比例原則、平等原則、罪責相當原則相合。2人認原判決量刑過重，顯無理由，自應予駁回。

台南高分院表示，陳、李2人於二審時已坦承犯行，陳於2020年7月31日，依政府採購法規定，對外辦理文資處「109年度阿里山支線車輛整修噴漆」勞務採購標案，其間法律關係屬民事法律關係，陳並未獲利，是因李所託，一時失慮，始便宜行事採取本案非法方式，而李所經營工程行所獲得利益也僅2萬7598元。又文資處損失已有自工程行繳納保證金予以扣款，並做完相關處理。

台南高分院認為，2人犯行實屬輕微，確有可諒之處，認對2人所宣告之刑，以暫不執行為適當，各均宣告緩刑4年，以勵自新。法官認陳緩刑4年，並應於判決確定日起6個月內，向公庫支付10萬元。另李緩刑4年，並應於判決確定日起6個月內，向公庫支付15萬元。

嘉義地檢署起訴，陳姓男子於2020年5月至2022年3月間擔任阿里山林業鐵路及文化資產管理處約雇人員。他於2020年7月下旬辦理「109年度阿里山支線車輛整修噴漆」採購標案，由某工程行李姓男子得標。

不過，李男須完成73年製阿里山號5輛車廂的所有門窗膠條拆除換新工程，因未能取得符合尺寸的膠條而未施作。李為取得第一批工程款，將膠條未更換告知陳，並請求通融辦理驗收及請款。