徐巧芯叫我認罪的！ 涉詐姊夫杜秉澄押解時突對媒體怒吼

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬。台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，庭訊結束後，杜突然對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。

現場媒體詢問「徐巧芯叫你認罪？」，杜大聲回「對」。

高院先前裁定杜秉澄、劉向婕羈押時，杜秉澄並未坦承犯行，劉向婕則僅坦承洗錢部分犯行；杜今天在庭上也未提及被徐巧芯要求認罪一事。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。