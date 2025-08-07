認真做事卻遭冠貪汙犯！關12個月到極限 柯文哲嘆：真的快吐血

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利弊案，今下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。庭末，柯文哲表示，他擔任市長指示認真做事而已，卻被冠上貪汙犯，「真的快吐血」，並稱被關12個月已經到極限了。

柯文哲先嘆一口氣後，表示只是認真做事而已，市長室列管的案子有1萬8千件、1萬9千件，他們日夜匪懈，怎麼會被冠上貪汙犯，「真的快吐血」、「我被關12個月已經到極限了！」

柯文哲指出，業者能不能依都市計畫法第24條申請容積獎勵，所有來作證的公務員都說土地所有權人來申請是權利，審議是都委會的權限，公務員說合法，檢察官卻說是非法，律師如今在幫他爭執是合法的，而他已經被關押12個月，現在討論被押理由有沒有法源，又連續說2次「這是什麼世界！」

檢察官回應，市府為京華城舉行不公開晨會是獨一無二的，且結論被外流給外部人士，也就是時任威京集團法務經理陳俊源。此時，柯文哲插話表示，他要一個個回答，京華城不公開晨會是記載於時任都發局長黃景茂的手機上面，但到底有沒有排進去、有沒有討論、有沒有結論，這個要先確定。

柯文哲說，他雖然是醫學專家，但醫學以外的，他不一定是專家，尤其他做第二任市長時學乖了，「不會的不要『假會』（台語）」，所以便當會決議，大部分都照局處提供的提報單上面念。

檢察官再回應，關於京華城不公開晨會，檢方有查證，陳俊源說有從市長室秘書拿到結論，且2020年2月20日還有舉行不公開晨會的會前會，陳俊源同年月25日有拿到會議紀錄，檢方純粹是根據證據來解釋。