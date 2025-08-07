死囚連佐銘24年前謀殺同學勒贖 昔求判死今改口「盼社會再給我機會」

綁架撕票國中同學的死囚連佐銘聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，連表示已經被關了二十幾年，期間法律有所修改，去年憲判8號也出爐，他想試試看是否能再審。連向法官說「我錯了，希望社會再給我一次機會」，法官諭知候核辦。

連佐銘（48歲）廿幾歲就有賭博、藏匿人犯等前科，他身形原本略白胖，關押廿餘年後，滄桑刻在眉宇之間。連對鏡頭鞠躬，低聲說「謝謝」。

2001年9月19日他開車載國中同學林書賢回家時，殺死林，再打電話向經營銀樓的林家勒贖100萬美元及100萬台幣，經討價還價，贖金敲定150萬元台幣及120兩金飾。連9月21日凌晨在桃園市取贖款時被警方逮捕，警方在新莊光華國小後面排水溝旁，找到連佐銘的轎車，在後車廂發現林的屍體。連佐銘到案後要求法官判他死刑，稱「失業缺錢用」。

連佐銘與一名女子同居，生下了早產兒，因孩子健康狀況不良，常需要花錢醫治，家裡開銷相當大，過去連經營電動玩具店時，經濟狀況還好，但電玩店倒閉後，經常缺錢。

板橋地方法院（改制前）2002年4月24日依殺人罪判連佐銘死刑，褫奪公權終身。案經纏訟，更三審仍維持死刑，最高法院於2005年6月30日駁回上訴定讞。

因死刑議題長年未解，原本稱「自知罪孽深重」，多次自行請求判處死刑的連佐銘也聲請死刑釋憲，憲法法庭去年作出憲判第8號判決，嚴格限縮死刑適用，外界質疑「實質廢死」，死囚則認為生機乍現。

高院今開庭時，律師團表示依刑事訴訟法第420條第1項第6款「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決」，以及憲法法庭2023年憲判2號、2024年憲判8號判決聲請再審，並主張更四審判決證據未符合三階段審查基準。

律師也表示，僅針對量刑聲請再審，他們認為調查後應該可以動搖死刑判決。他們提出連佐銘遭押以來的輔導報告、器官捐贈同意書，並聲請調閱最高法院評議簿（涉及法官是否一致決）、聲請量刑前調查鑑定。