外界批他「惡檢」 陳嘉義以「牧羊犬」自喻堅守正義不畏攻擊

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今進行準備程序，繼續勘驗案關會議音檔，面對外界指摘偽造證據栽贓鄭文燦的「惡檢」陳嘉義，今於法庭公開回應，最後以「牧羊犬」自喻，強調證據公開、堅守檢察官職責。

陳嘉義針對律師團的「會議紀錄只記載少數幾人發言」、「認為檢方想要營造為私下密室會議」及「或稱本案500萬元是丟包陷害」等主張簡要回應，關於會議紀錄的記載方式，僅記載少數人發言，是為凸顯被告鄭文燦的參與情形，證明他知悉行賄者訴求，同時也避免記錄過多無關內容，導致案件攻防失焦，至於會議紀錄的譯文與錄音均已提供，辯方可聲請勘驗，檢方從未拒絕。

他說明，由於2016年12月13日的會議未列入市府正式紀錄，因此稱為「私下會議」，不會因為出席官員眾多，就如鳳凰涅槃般、忽然華麗轉生成官方正式會議；起訴書中未使用「密室」字眼，也未否認有其他官員參與，質疑辯方自行使用「密室」字眼，再來否認這非密室，質疑是「自己紮稻草人給自己打」，完全不讓檢方有解釋機會。

至於辯方指「丟包500萬元是陷害」，他認為做生意的人比公務員還精明，難以想像連公務員都想得到，莫名丟包500萬元是多天兵的行為，竟然會被辯方拿來當作答辯，檢方只能想像辯方的答辯就像是「如果一個人快溺水了，就算旁邊是一片樹葉，他也會試著抓看看能不能抓著樹葉浮起來吧」

對於媒體報導，他回應「本案為公開審理，經媒體報導而引發討論，也給了我很多指教，感謝媒體監督司法，檢察權的行使如秋霜烈日會讓被追訴者感到痛苦，媒體作為民主國家的第四權，本來就有監督國家權力的功能及義務，部分報導的標題也許過於聳動，但我願意相信報導的本意是好的、是為了監督檢察官行使國家權力，而非為了找檢察官出氣才耗費心力」

最後他也說明自己對本案的立場，表示「世界上有三種人綿羊、野狼、牧羊犬，在這份工作上，我不做懦弱的綿羊也不做濫權的野狼，而是做個勇敢挺身的牧羊犬；對面坐著的是有許多政績的政界首長，辯護人每個都是我的司法前輩，但我在審視本案證據後，仍決定承擔此案，因為我知道，首先要有一隻牧羊犬，再之後才會有其他牧羊犬乃至於勇敢的羊群出現，成為讓年輕人憧憬的大人，是大人的責任，包括一個檢察官在承辦案件時，能做個勇敢前行的表率」。