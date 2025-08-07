柯文哲法庭暴衝大家找原因 與提示京華城「藍圖」時間點有關？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚台北市府前副秘書長李得全作證，休庭時，柯爆不雅粗口失控時點，在檢方提示有關疑威京集團主席沈慶京的「新證據」後，柯在法庭脫序、飆罵，與新證據浮出不無聯關。

這份由公訴檢察官廖彥鈞提示的新證據，是京華城未來改建「京華廣場」的完工示意圖，整份資料有7張、為彩色列印、A4尺寸，疑由京華城公司的人親自交付給柯，上疑有沈慶京字跡在第1頁彩圖的右邊寫下「鐵路博物館」如何有貢獻度。

新證據來源，是檢方向台北市政府政風處取得，起訴時已併送，具證據能力；證據指出，京華城方面交資料給柯文哲的時間點是2020年10月26日。

依證據資料，柯在收到京華城的「陳情藍圖」，用黃色便利貼手寫「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。

柯文哲看過資料下手諭給副市長彭振聲的時間，是2020年10月26日，而台北市政府都市發展局2020年10月27日行文「京華城案」公告公展，兩者只有「1天」時間差，證據說明，柯一貫對涉圖利案的辯解是「不知道」、甚至今天還說「我與京華城一點關係都沒有…」大相逕庭。

柯文哲2024年12月26日被訴，多次於法庭稱對「京華城案」陌生，新證據忽然出現，可能是柯今天法庭失控的因素之一。

不過，檢方當庭提示這份證據時，證人席上的李得全表示，沒有看過柯文哲的手諭、沒有看過這份資料。

今天上午庭審從9時30分開始，廖彥鈞提出「陳情藍圖」未獲得李得全說明，審判長江俊彥10時27分宣布休庭10分鐘，柯文哲在「空檔」時段忽地暴衝。

柯當時對檢察官飆粗口「幹！」並將盛水水杯丟向坐在對面的檢察官席，水花濺在律師的訴訟資料上，引發法庭騷動。

之後，柯續以閩南語對檢察官說「你再給我點頭」、「你是林俊言的小弟嗎？」、「有沒有良心！」、「不要臉！」、「你們逼死彭振聲太太！」、「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服，絕對不會屈服」，表示「你看我是會貪汙的人嗎！」