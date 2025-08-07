至少5家中資企業挖台灣科技人才涉竊技術 檢調搜索25處

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

最高檢察署近日接獲法務部調查局情資，指出已有多家非法陸資企業涉嫌在台非法設點、挖角高科技人才，竊取台灣高科技機密技術。對此，新竹地檢署立即啟動偵辦行動指揮6個縣市調查站偵辦，破獲至少5家中資企業在台從事非法挖角與技術竊取。

新竹地檢署營業秘密國安專組主任檢察官蔡宜臻統籌，並由檢察官陳子維、翁旭輝、劉晏如、陳亭宇等人，於今年7月15日至8月6日間，分別指揮法務部台北市調查處、新北市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、苗栗縣調查站及彰化縣調查站等單位同步展開偵辦。

新竹地檢署表示，本次行動共搜索25處地點，訊問涉案人員57人次，查獲至少5家中資企業，長期在台從事非法挖角與技術竊取，包括北京集創北方科技、北京特納飛電子技術、歌爾股份公司、博流智能科技（南京）與世紀互聯集團等，顯示出中資滲透台灣高科技手段日趨多樣且隱蔽，規模日益龐大。

新竹地檢署指出，這次查獲的北京集創北方科技專營顯示晶片與電源管理晶片設計，市占率高居中國同業之首，早在2022年間即曾因非法挖角被查辦，近日卻再度未經許可在台設立據點，持續從事晶片研發相關的人才挖角行為。

另外歌爾股份公司則為中國深交所上市公司，主營聲學零件與智能音箱，年營收超過千億人民幣，近年透過台籍人士設立公司非法招聘光電工程師，圖謀竊取核心技術。世紀互聯集團是中國第三方數據中心領導業者，並在美國納斯達克掛牌上市，該公司透過港資包裝，偽裝成僑外資，規避我國外資管理與投審制度，並透過社群平台對外招募工程師，實際已在台非法設點營運。

新竹地檢署表示， 高科技產業為我國經濟命脈與國安防線，然而近年來，中資企業透過人頭公司、偽裝僑外資等手法滲透台灣產業鏈，進行系統性挖角行動並竊取核心技術，已對台灣產業競爭力與國家安全構成嚴重威脅。

新竹地檢署重申，非法中資企業若未經許可即來臺設立據點、從事挖角與技術滲透行為，不僅違反法令，更嚴重危害國家安全與產業發展根基。新竹地檢署身處高科技核心重鎮，將持續發揮打擊非法中資滲透的第一線角色，結合調查機關精準蒐證，落實國安技術防護，維護台灣科技產業安全命脈。

最高檢察署近日接獲法務部調查局情資，指出已有多家非法陸資企業涉嫌在台非法設點、挖角高科技人才，竊取台灣高科技機密技術。圖／新竹地檢署提供
最高檢察署近日接獲法務部調查局情資，指出已有多家非法陸資企業涉嫌在台非法設點、挖角高科技人才，竊取台灣高科技機密技術。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署立即啟動偵辦行動，從7月15日至8月6日，指揮6個縣市調查站偵辦，破獲至少5家中資企業在台從事非法挖角與技術竊取。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署立即啟動偵辦行動，從7月15日至8月6日，指揮6個縣市調查站偵辦，破獲至少5家中資企業在台從事非法挖角與技術竊取。圖／新竹地檢署提供

新竹 北京

