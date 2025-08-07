聽新聞
影／三重娃娃機店年輕闆娘遭竊 警抓賊追回包包但現金短缺3萬
新北市三重區某抓娃娃機店的年輕闆娘昨天凌晨到店裡補貨，裝有貨款的包包被小偷摸走，損失7萬6千多元。警方當天下午就查獲竊嫌、追回包包，現金卻短缺3萬元，嫌犯堅稱原封未動但說願意賠償，將依竊盜罪嫌函送法辦。
被害人聲稱忙到清晨約6時結束工作，赫然發現放在門邊的包包不翼而飛，店內監視器拍到完整失竊過程，凌晨4時39分有1個陌生男子躲在店門外鬼鬼祟祟，趁隙探頭伸手迅速將包包拎走。
她很懊惱自責實在太大意，因為包裡有3萬8千元現金是要給廠商的貨款，還有名牌皮夾、藍芽耳機等財物，損失約7萬6550元，尤其身分證件、金融卡也遺失，她形容「真的心急如焚，整個人已經快崩潰了」。
警方獲報調閱監視器發現竊嫌騎機車逃離，透過車籍資料通知48歲劉男，他在當天下午5時50分自行向派出所到案說明，坦承行竊並交出贓物，可是短缺3萬元現金。劉男堅稱沒動過包內財物，但為表達悔意願意賠償被害人損失，警詢後將依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。
