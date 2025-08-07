快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判

中央社／ 高雄7日電

楊姓姊弟涉在高雄架設洗錢機房，助境外博弈網站洗錢，1年多洗錢達81億元，不法獲利約1億3535萬元。雄檢偵結依洗錢等罪起訴楊姓姊弟等12人，建請重判姊弟二人4年以上。

台灣高雄地方檢察署偵查時，姊弟二人均否認有發起指揮洗錢犯行，檢方審酌被告從事賭博、洗錢犯行，使用泰國、越南人頭銀行帳戶轉帳方式掩飾隱匿，使偵查機關難以追查不法金流去向，且此案洗錢規模高達81億多元，情節重大，據此依洗錢、組織犯罪條例等罪起訴，建請高雄地方法院從重量處有期徒刑4年以上刑度。

全案起於，刑事警察局電信偵查大隊第3隊接獲線報，高雄市鳳山區文山特區1處透天建物疑有機房據點，與高雄市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。經蒐證、跟監發現為跨境博弈水房，今年1月至3月間兵分多路前往台北、高雄等地搜索、拘提，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃姓男子等人到案。

警方調查，楊姓姊弟架設水房，負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額換算約81億元。另查獲1塊價值約240萬元黃金、價值約50萬元1只勞力士手錶、1輛BMW轎車、合計價值約6000萬元不動產3處、帳戶存款約550萬元、有價證券約340萬元等贓證物。

專案小組同時向高雄地方法院聲請扣押楊姓姊弟名下房產3處、銀行帳戶、有價證券等合計約7000萬元，以利追徵楊嫌等人洗錢犯罪所得，全案依洗錢等罪移送高雄地檢署偵辦。

洗錢示意圖。圖／AI生成
洗錢示意圖。圖／AI生成

洗錢 帳戶 警察

延伸閱讀

高雄診所爆經營權糾紛 女牙醫發文控前夫家暴…挨告得賠錢

金煌芒果價格看漲 高雄山區農路斷、盤商上不去

北漂辛酸誰懂？高雄人怨台北「難相處」：乾麵就要75元 出門老變落湯雞

台積宅不敗？高雄五大熱門交易路段出爐 楠梓占兩條

相關新聞

外界批他「惡檢」 陳嘉義以「牧羊犬」自喻堅守正義不畏攻擊

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今進行準備程序，繼續勘驗案關會議音檔，面對外界指摘偽造證據栽贓鄭文燦...

至少5家中資企業挖台灣科技人才涉竊技術 檢調搜索25處

最高檢察署近日接獲法務部調查局情資，指出已有多家非法陸資企業涉嫌在台非法設點、挖角高科技人才，竊取台灣高科技機密技術。對...

柯文哲法庭暴衝大家找原因 與提示京華城「藍圖」時間點有關？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚台北市府前副秘書長李得全作證，休庭時，柯爆不雅粗口失控時點，在檢方提示有...

柯文哲遭求刑28年半「強姦殺人都沒那麼久」 他連喊3次：這什麼世界！

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行...

柯文哲暴走後引管中閔名言…要是他去扣賴清德手機 一堆人都要坐牢！

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行...

死囚連佐銘24年前謀殺同學勒贖 昔求判死今改口「盼社會再給我機會」

綁架撕票國中同學的死囚連佐銘聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，連表示已經被關了二十幾年，期間法律有所修改，去年憲判8號也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。