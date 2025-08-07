高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判

楊姓姊弟涉在高雄架設洗錢機房，助境外博弈網站洗錢，1年多洗錢達81億元，不法獲利約1億3535萬元。雄檢偵結依洗錢等罪起訴楊姓姊弟等12人，建請重判姊弟二人4年以上。

台灣高雄地方檢察署偵查時，姊弟二人均否認有發起指揮洗錢犯行，檢方審酌被告從事賭博、洗錢犯行，使用泰國、越南人頭銀行帳戶轉帳方式掩飾隱匿，使偵查機關難以追查不法金流去向，且此案洗錢規模高達81億多元，情節重大，據此依洗錢、組織犯罪條例等罪起訴，建請高雄地方法院從重量處有期徒刑4年以上刑度。

全案起於，刑事警察局電信偵查大隊第3隊接獲線報，高雄市鳳山區文山特區1處透天建物疑有機房據點，與高雄市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。經蒐證、跟監發現為跨境博弈水房，今年1月至3月間兵分多路前往台北、高雄等地搜索、拘提，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃姓男子等人到案。

警方調查，楊姓姊弟架設水房，負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額換算約81億元。另查獲1塊價值約240萬元黃金、價值約50萬元1只勞力士手錶、1輛BMW轎車、合計價值約6000萬元不動產3處、帳戶存款約550萬元、有價證券約340萬元等贓證物。