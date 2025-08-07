高雄診所爆經營權糾紛 女牙醫發文控前夫家暴…挨告得賠錢

高雄一名開業正妹牙醫和學長、前夫合開診所，去年疑因經營權糾紛鬧上新聞版面，事後女牙醫發文指控前夫家暴，被前夫提告索賠50萬元，法院審理後，認為無關公益不屬可受公評之事，判她應賠15萬元。

去年5月中旬，高雄某牙醫診所因經營權糾紛，引來警察關切，事後女牙醫在臉書發文，指控前夫等3名牙醫非法侵入診所、搶劫財物，甚至傷害診所助理，並發布公告，此事鬧上地方社群後，還上新聞版面。

女牙醫發文還爆料在牙醫公會擔任幹部的前夫「開始在醫師還有助理面前挑撥、說我壞話，說我有外遇，說我男友有問題會在外欠債，拿我當保人，進而影響診所合夥的大家」。

女牙醫還稱，「如果我沒有回應得當，他會開始情緒失控，大吼大叫摔東西、推擠拉扯等家暴行為」、「不只一次在車上情緒失控，歇斯底里大吵後叫我跟女兒下車，開車揚長而去」。

前夫看到女牙醫的貼文後，認為指控不實影響到他名譽，氣得提告向女牙醫求償50萬元。高雄地院審理時，女牙醫稱前夫是公會幹部，也曾上過節目，她說的應屬可受公評之事。

但法官認為，女牙醫發文為宣洩情緒之言詞，無助於發現真理或意見交流，也無法達到促進理性溝通意見等目的，其動機應為貶損前夫人格、名譽，逾越一般社會大眾對於言論自由保障的合理期待，認定她侵害前夫名譽權，判她應賠15萬元，可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線