柯文哲遭求刑28年半「強姦殺人都沒那麼久」 他連喊3次：這什麼世界！

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行公訴的檢察官大暴粗口「X」，並朝檢察官丟水杯、撒卷宗。柯在開庭時再說，他已經換8個室友了，台北看守所關比他久的人應該是沒有了，檢察官對他求刑28年6月，「你們在開玩笑嗎？」台灣現在實質廢死了，「強姦殺人都沒有那麼久」。

審判長江俊彥指出，合議庭始終有去審視本案被告的羈押原因及必要性是否存在，今日休庭20分鐘也在討論這件事情，不過合議庭要考量的除了心證外，也要尊重高院裁定羈押確定的意旨與事證狀態。在後續審理期間，須就羈押原因、必要性已經與之前的確定羈押裁定所載狀況有所差距時，再做不同處理才有正當性。

他說，在後續審理期間，須就羈押原因、必要性已經與之前的確定羈押裁定所載狀況有所差距時，再做不同處理才有正當性，若經檢察官抗告時，也比較可以為上訴審接受，若率為相關不同裁定，而又被高院撤銷發回，對於司法、法院、相關事實釐清等，都會有不好的影響。

江俊彥解釋，當時高院裁定確定羈押有一個基準值在，合議庭必須評斷現況與基準值有落差，做不同裁定才有正當性，合議庭也確實不斷地在審視，不是想裁就裁，也必須考量檢辯雙方抗告、高院的想法，畢竟台灣的司法已經很脆弱了。

柯文哲再度舉手發言，他說，現在來作證的公務員都說依都市計畫法第24條申請容積獎勵是權利，審議則是都委會的權限，他被關12個月，律師和檢察官還在爭執把他押起來的圖利罪有沒有法源，他連續喊3次「這是什麼世界啊？」

柯文哲對檢察官說，「你們為什麼不調查清楚再來關我？」又對合議庭說「你把我關12個月，討論圖利罪有無法源，是這樣嗎？」